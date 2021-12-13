В Кремле назвали единственный способ урегулирования конфликта в Донбассе

Ситуация на юго-востоке Украины может быть решена только при помощи прямых контактов Киева с ЛНР И ДНР, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия не является участницей конфликта. Это внутриукраинский конфликт. И урегулировать его можно только по мирному, и путем налаживания прямых контактов между официальным Киевом и представителями самопровозглашенных республик», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, проведение референдума по Донбассу является внутренним делом Украины. При этом он отметил, что интересно было бы понять, «как мог бы быть сформулирован вопрос для референдума».

Напомним, Зеленский не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса. Прежде он говорил о возможной подготовке нового формата прямых переговоров по Донбассу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Депутат Верховной рады от фракции «Голос» Инна Совсун заявила, что слова Зеленского о возможном референдуме по Донбассу являются безответственными.