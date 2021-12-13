Российские правозащитники прокомментировали отказ на въезд в Молдавию

Решение о недопуске российских правозащитников в Молдавию было сформировано заранее, однако никаких юридических оснований представлено не было, заявили эксперты, которые получили отказ на въезд в страну.

Правозащитники подчеркнули, молдавские власти добились обратного эффекта: они сплотили приднестровцев, возмутившихся действиями по отношению к представителям РФ, а также негласно признали суверенитет республики, говорится в сообщении на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

По словам правозащитников, они приехали в Молдавию по самым разным и значимым причинам – планировалось участие в научно – практических конференциях, встречи с общественниками, просветительская деятельность, мониторинг выборов в Приднестровье.

Политолог, президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая заявила, что российских правозащитников «ждали» – знали все имена и фамилии, имели необходимые инструкции по недопуску. «Традиционно в Приднестровье у меня запланирована широкая программа: общение со студентами и учеными, презентация книг, посещение памятников культуры. Тем не менее по причине того, что цель поездки якобы неизвестна, мне принесли уже готовый посадочный талон на рейс, который вот-вот должен был лететь», – рассказала доктор исторических наук.

Профессор подчеркнула, действия молдавских властей вписываются в общий вектор непризнания выборов в Приднестровье и как следствие государственности на этой территории, однако «народ имеет право на жизнь, который управляется демократическими институтами».

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод считает, что события в кишиневском аэропорту показали истинное лицо западной демократии. «К сожалению, действия молдавских властей вписываются в общую систему недружественных отношений Запада по отношению к РФ и другим странам. Молдавия как государство показало свою несостоятельность, слабость и подлость. Хотелось бы, чтобы РФ уделяла больше внимания Приднестровью как региону, в котором проблема соблюдения прав человека стоит очень остро», – обозначил Брод. Правозащитник убежден, произошедшие события только сплотили приднестровцев, так как они выражали недоумения недружественным действиям Молдавии, а кто «болеет» за развитие республики – убедились в курсе на еенезависимое развитие.

Член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло обратил внимание на двойственность и неразумность политики Молдавии в отношении Приднестровья: «Если вы хотите, чтобы эта территория когда-нибудь объединилась с Молдавией, вы должны помогать ей, поддерживать, а унижение, которое было совершено не столько в отношении представителей России, а сколько в отношении приднестровцев и большого числа диаспор, проживающих на территории страны, порождает парадокс». Эксперт подчеркнул, то, что сейчас происходит в регионе – это настоящая блокада своего времени и Российской Федерации необходимо сделать всё, чтобы её «ликвидировать». Так, Пожигайло предложил провести на площадке Общественной палаты РФ слушания по вопросу о нарушениях прав приднестровцев.

«Я прибыл в аэропорт Кишинева первым, и на мне фактически была обкатана процедура отказа», – сообщил в ходе пресс-конференции эксперт НОМ, член Общественной палаты Владимир Журавлев. «Речь шла о гуманитарной связи между общественностью Молдовы и России. И тем не менее, не объясняя конкретно, что не устраивает в предъявленных документах, был получен отказ, отказ юридически необоснованный. Конечно, это очередная попытка воздействия на Приднестровье с целью предотвращения развития демократических процессов на этой территории», – поделился мнением эксперт.