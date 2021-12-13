 

Тюменец чуть не умер из-за губной помады

13.12.2021, 14:26, Новости дня
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У жителя Тюмени после использования гигиенической помады возник смертельно опасный отек Квинке, из-за которого он чуть не умер.

Мужчина по видеосвязи позвонил своей соседке, которая, увидев его состояние, вызвала медиков. Медики скорой помощи диагностировали у пациента отек Квинке и крапивницу.

«После улучшения состояния мужчина сообщил, что такая аллергическая реакция у него возникла на гигиеническую помаду. Столкнулся он с этим впервые, поэтому сразу не придал значения, а потом и не знал, как себе помочь, какие лекарственные препараты принять», – приводит Ura.ru комментарий регионального депздрава.

Ранее были названы вызывающие сильную аллергию у детей компоненты женской косметики.



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