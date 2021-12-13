У напавшего на монастырь в Серпухово нашли ацетон и перекись водорода

Дома у подозреваемого в подрыве Серпуховского монастыря нашли ацетон и перекись, сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Эти средства были найдены в квартире, где проживал молодой человек, сообщил собеседник канала 360.

Между тем один из учеников гимназии Денис Рябов рассказал каналу, что преподаватели гимназии после взрыва отвели детей в безопасное место и дали «таблетки от головы».

«Я не чувствовал ничего, взрыва никакого, я запах только чувствовал. Мы шли в какое-то место и там сидели, чтобы не пораниться, чтобы не было никакой травмы. Успокаивали [учителя], дали таблетки от головы, и все успокоились», – указал он.

Самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье. Взрыв в женском монастыре в Серпухове устроил выпускник расположенной там гимназии, он пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Причиной подрыва самодельного взрывного устройства стал конфликт бывшего воспитанника с гимназией при монастыре.

Поступали сообщения о смерти подозреваемого от кровопотери, но позже они были опровергнуты. Вместе с тем благочинный священник Серпуховского округа Игорь Чабан заявил, что нападавший все же погиб. СК позже уточнил, что нападавший выжил. Уголовное дело возбудили по двум статьям.