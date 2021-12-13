Стало известно о первом умершем от «омикрона»

Как минимум один человек, болеющий штаммом коронавируса «омикрон», скончался, сообщил британский премьер Борис Джонсон.

Об этом сообщило британское новостное агентство PA, передает РИА «Новости».

Напомним, в РФ были выявлены случаи заражения штаммом «омикрон» у пациентов, прибывших из ЮАР. 10 декабря сообщалось, что выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран. Гинцбург сообщил, что болезнь у них проходит в легкой форме, пациенты были вакцинированы.