 

Стало известно о первом умершем от «омикрона»

13.12.2021, 14:26, Новости дня
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Как минимум один человек, болеющий штаммом коронавируса «омикрон», скончался, сообщил британский премьер Борис Джонсон.

Об этом сообщило британское новостное агентство PA, передает РИА «Новости».

Напомним, в РФ были выявлены случаи заражения штаммом «омикрон» у пациентов, прибывших из ЮАР. 10 декабря сообщалось, что выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран. Гинцбург сообщил, что болезнь у них проходит в легкой форме, пациенты были вакцинированы.



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