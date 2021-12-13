Мнение: Cмертность и уровень вакцинации, продолжительность жизни 2011 года и ковид до 2026 года

1. В странах и регионах с высоким уровнем вакцинации избыточная смертность гораздо ниже, чем там, где население сравнительно слабо вакцинировано. Блогер luckeya приводит диаграмму в комментариях:

https://olegmakarenko.ru/2297173.html?thread=833654613#t833654613

Западные страны в целом прошли период эпидемии заметно лучше, чем Россия. Однако Белгородская область, где провакцинировано уже почти 2/3 населения, выступила немногим хуже США.

Впрочем, в формировании такой картины сыграли роль и не связанные с ковидом факторы, вроде холодной зимы 2020-го года, увеличившей смертность в России на контрасте с тёплой зимой 2019-го. Кроме того, важна не только вакцинация, но и то, насколько жёсткими были меры по закрытию границ, внутреннему локдауну и масочному режиму. Важны также размер и средний возраст населения, уровень его мобильности.

Наконец, разные страны считают статистику по разным методикам, некоторые при этом не стесняются подтасовывать цифры.

Взять, например, ту же Украину, доверия к демографической статистике которой давно уже нет (перепись населения там не могут провести аж с 2001 года). Украинский уровень вакцинации в полтора раза ниже, чем в России, однако сверхсмертность там якобы на уровне Западной Европы. Такого легко можно добиться разве что путём недорегистрации смертей. В Африке смертность тоже плохо регистрируют.

Впрочем, на Украине, несмотря на широкую распространённость там антиваксерства, есть и факторы, которые не способствуют росту заражений и смертности. Путешествовать по миру у небогатых украинцев возможности нет, въездной туризм там тоже развит слабо, поэтому заразу и завозят мало. А в Европе многочисленных украинских гастарбайтеров заставляют прививаться.

2. Блогер konstantinus-a пишет:

https://konstantinus-a.livejournal.com/1507375.html

По последним данным, на октябрь 2021 г. средняя продолжительность жизни в России снизилась до 70 лет, и, судя по динамике, по итогам года станет менее 70 лет. Последний раз ниже 70 лет ожидаемая продолжительность жизни у нас была в 2011 г. (69,83 лет).

Антипрививочники добились впечатляющих результатов отбросив Россию по продолжительности жизни на десятилетие назад.

Статистика и вправду неприятная. За последние 10 лет в России не слишком быстро рос ВВП, нам мешали мировые кризисы и внешнеполитические обстоятельства, резервы восстановительного и относительно лёгкого модернизационного роста 2000-х были исчерпаны к началу 2010-х.

И всё же десятилетие не было потрачено зря, качество жизни россиян серьёзно улучшилось, от показателей здоровья, до оснащённости бытовой техникой, автомобилями и квадратными метрами. В октябре я писал про это:

https://olegmakarenko.ru/2254037.html

С 2010 года в России на 2,5 года выросла продолжительность жизни (до коронавирусного падения рост составлял даже 4,5 года) – разве это не признак роста благосостояния? Резкое снижение числа убийств, самоубийств, смертности на дорогах, общий рост безопасности… улучшения видны везде, куда ни кинь взгляд.

Кроме того, экономия времени, упрощение доступа к информации, рост комфорта и качества услуг – всё это также влияет на качество жизни. За последние 10 лет большинство россиян обзавелись смартфонами, мобильным интернетом и быстрым домашним интернетом. Огромное число людей получили возможность работать и учиться удалённо, не выходя из дома. Электронные госуслуги и доставка на дом резко упростили нашу жизнь. Дешёвые сервисы такси, велосипеды и самокаты ускорили перемещение по городу.

Услуги стали ближе и доступнее за счёт развития малого бизнеса, выбор товаров стал шире за счёт интернет-торговли, а продавцы, официанты и врачи стали вежливее за счёт системы отзывов в интернете. Длинные очереди в магазинах и банках превратились в исчезающе редкое явление.

Предположим, свободных денег на руках у россиян после обязательных выплат действительно сильно больше не стало. Но почему мы должны игнорировать всё вышеперечисленное? Да и в обязательных выплатах ключевую роль играет ипотека. Почему мы не должны учитывать улучшение жилищных условий россиян?

Как видите, теперь первый пункт, про продолжительность жизни, почти полностью отменён. Остаётся надеяться, что когда эпидемия закончится, всё довольно быстро придёт в норму (хотя, увы, для многих переболевших последствия для здоровья будут долгосрочными).

3. Многие за два года так и не поняли, что естественное ленивое желание «пересидеть» ковид, подождать пока он сам закончится, не вакцинироваться (пускай, мол, это делают другие) и даже не носить маску – это слабая стратегия. Ждать придётся слишком долго, ущерб от бездействия будет слишком большой:

https://lenta.ru/news/2021/12/04/srok/

Британские ученые, специалисты Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) определили срок пандемии коронавируса. По их мнению, COVID-19 будет представлять опасность минимум до 2026 года. <…>

«SARS-CoV-2 по-прежнему будет представлять угрозу для системы здравоохранения и требовать активного контроля посредством вакцинации и мониторинга данных в течение как минимум пяти следующих лет», — говорится в заявлении.

Сейчас пошли разговоры о том, что новый ковидный штамм Омикрон хоть и более заразный, но, предположительно, менее летальный, и что если второе подтвердится, то он может сыграть роль «живой вакцины», перезаразив всех людей и дав им, таким образом, иммунитет к более опасным формам вируса.

Всё это, однако, пока лишь мечты, а играть в рулетку «я лучше заражусь, чем привьюсь» глупо: вакцины в любом случае менее опасны, чем живой вирус, а старые штаммы будут лютовать ещё много месяцев.