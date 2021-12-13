Эксперты пояснили, как шпионские программы следят за пользователями смартфонов

Эксперты напоминают, что знаменитая шпионская программа Pegasus разработана еще лет десять назад. С тех пор ПО значительно продвинулось вперед и обрело намного большие возможности.

На самом деле, чтобы шпионская программа попала на ваш смартфон, достаточно неосторожно кликнуть на сомнительную ссылку, присланную с каким-нибудь «выгодным» предложением, или же пообщаться не с тем абонентом в мессенджере.

В результате шпион получают доступ к вашей переписке, логинам и паролям, а также могут удаленно включать микрофон и видеокамеры. Распознать наличие шпионской программы можно по внезапно увеличившемуся интернет-трафику. Кроме того, быстрее садится аккумулятор. Иногда от такого ПО невозможно избавиться даже сбросом до заводских настроек.