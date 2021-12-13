 

На грани вымирания оказались еще 124 вида австралийских животных

13.12.2021, 14:20, Новости дня
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По информации Международного союза охраны природы, на территории Австралии еще 124 вида животных оказались на грани вымирания. 54 вида могут исчезнуть в ближайшее время, говорят эксперты.

Как отмечают защитники природы, не исключено, что в обозримом будущем на территории Австралийского континента останутся жить только «символы». Таким животным, как кенгуру, пока ничего не угрожает. Зато могут полностью вымереть бархатный геккон и сероголовая летучая лисица.

К сожалению, о вымирающих видах очень мало известно широкой общественности. Причиной же такого их плачевного изменения является деятельность человека, в частности, ведение интенсивного сельского хозяйства. Некоторые виды страдают от глобального изменения климата.



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