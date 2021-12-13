 

Институт Pantone представил главный цвет 2022 года, и его создали впервые

13.12.2021, 14:16, Разное
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2021 год уходит, а вместе с этим теряют свою актуальность его главные колористические символы – оттенки желтого и серого цвета. Они были избраны институтом Pantone как символы окончания пандемии, олицетворяющие собой свет в конце тоннеля. Однако жизнь распорядилась иначе, и пока человечество все еще не может вдохнуть полной грудью.

Отражение существующей реальности

Главный цвет 2022 года создавался учеными на основе отражения нашей реальности. Этот лавандовый оттенок с некоторым вкраплением красного получился очень красивым, поэтому он так и назван – Very Peri.

В течение нескольких месяцев ученые разрабатывали главный цвет 2022 года, исследуя основные области человеческой жизни: спорт, отдых, предпочтения в моде и даже виртуальные игровые платформы. Например, геймеры очень любят использовать лавандовые и фиолетовыые оттенки в своих игровых заставках. Ну а оттенок сирени уже приобрел популярность осенью 2021 года.

Многим людям нравится использовать успокаивающие холодные тона в интерьерах своих жилищ, а также при составлении своего повседневного гардероба. На основе этих и других факторов, ученым института Pantone предстояло создать такой оттенок, который бы поражал, завораживал и вместе с тем отражал настроение наших дней.

Характеристика Very Peri

Разработчики Леатрис Айсман и Лори Прессман полагают, что главный цвет наступающего года отражает неопределенность, которую все еще испытывает человечество. Однако неопределенность эта не кричащая, а весьма сдержанная, дополненная оптимизмом и верой в будущее без существующих сейчас ограничений.

Вероятно, ученые обнаружили идеальный способ передать свои чувства и поделиться мыслями. Если говорить на языке флористики, то новый оттенок является чем-то средним между лавандой, барвинком и сиренью.

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Новый оттенок используется в весенних коллекциях

Оттенок Very Peri сдержанный, но достаточно яркий. Он уже используется во многих весенних коллекциях модной одежды, как мужских, так и женских. По прогнозам, мы будем носить лавандовые платья, костюмы, рубашки, пальто, обувь и даже колготки этого изумительного оттенка. Дизайнеры не видят ничего предосудительного в том, чтобы составлять из одежды и аксессуаров трендового оттенка потрясающие монохромные образы.

Very Peri хорошо смотрится на одежде из блестящих и полупрозрачных тканей. Комбинировать его можно с любыми пастельными оттенками, а также с желтым, золотым, розовым, изумрудным, оливковым, белым и черным.

Очень хороши платья, блузы и жакеты этого лавандового оттенка с всевозможными принтами: от этники до абстракции. Кажется, большинство модников и модниц будут удовлетворены решением института цвета Pantone.



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