В Беларуси впервые за 25 лет сменился глава ЦИК

Во время назначения считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если в стране примут новую конституцию, то Карпенко станет первым председателем ЦИК, который будет избираться Всебелорусским народным собранием.

Карпенко сменил во главе ЦИК Беларуси Лидию Ермошину. Она вошла в состав комиссии в 1992 году, а в 1996-м возглавила ее. Как отмечает Zerkalo, 22 декабря этого года истекал срок ее пребывания в должности.

Ее предшественник Виктор Гончар – бывший соратник Лукашенко, перешедший в оппозицию, – был смещен с поста главы ЦИК по решению Лукашенко в обход парламента. Спустя три года он пропал без вести, пишет “Медуза”.

Контекст:

Ермошина как руководитель ЦИК провела в Беларуси два референдума, которые расширили полномочия Лукашенко (в частности, он получил возможность баллотироваться на пост президента неограниченное количество раз), и пять президентских выборов.

Последние выборы при Ермошиной прошли в августе 2020 года и привели к самым массовым в истории Беларуси протестам против Лукашенко, который в очередной раз был объявлен лидером голосования. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу оппозиционерки Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились, но преследование людей, участвовавших в протестах, независимых СМИ и правозащитных организаций продолжилось.

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