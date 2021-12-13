 

Володин: Снятие с рассмотрения инициативы о QR-кодах на транспорте – совместное решение Думы и кабмина

13.12.2021, 13:54, Разное
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В ночь на понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с повестки законопроекта о QR-кодах на транспорте. Решение стало результатом диалога Думы с правительством на основе мнений регионов и обращений граждан, подчеркнул председатель ГД.

“Мы сегодня выносим предложение для обсуждения в рамках Совета Государственной Думы о снятии с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов на транспорте”, — сказал Володин на заседании фракции “Единая Россия” 13 декабря.

Решение о снятии было принято совместно Думой и правительством, подчеркнул спикер.

Он призвал к взвешенности при обсуждении этих инициатив. Необходимо учитывать мнения граждан, сказал Володин.

Ранее председатель ГД напомнил, что президент Владимир Путин говорил о недопустимости опрометчивых решений и ограничений прав граждан, а также о необходимости изучить готовность транспортной системы к такому решению.

Кабмин 12 ноября внес в Думу законопроекты о QR-кодах. Посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общепита и непродовольственные магазины, пользоваться железнодорожным и авиационным транспортом граждане смогут при наличии QR-кода о прививке, документа, подтверждающего перенесенный COVID-19, или медицинского отвода от вакцинации.



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