 

Держала за руку перед смертью: что известно о тайной молодой возлюбленной Марка Рудинштейна

13.12.2021, 13:54, Разное
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Создатель “Кинотавра” Марк Рудинштейн скончался от инсульта 5 декабря. Этой осенью кинокритик перенес операцию по cтентирование
коронарных артерий, а спустя месяц, в середине ноября, попал в больницу после инфаркта. Последние дни своей жизни 75-летний кинодеятель провел в коме – рядом с ним была избранница. О спутнице Марка Григорьевича не известно практически ничего, кроме ее имени.

В программе “Ты не поверишь” на канале НТВ стало известно, что последнюю любовь в жизни создателя “Кинотавра” зовут Наталья Июдина. У возлюбленных была большая разница в возрасте – Марк Рудинштейн был старше своей избранницы на 34 года.

Драматург Аркадий Инин рассказал журналистам, что именно Наталья была с рядом с кинодеятелем до последнего мгновения. По словам писателя, женщина делала все возможное, чтобы помочь: бегала по магазинам, держала Рудинштейна за руку, когда тот лежал на больничной койке, и пыталась общаться с ним. Однако продюсер буквально угасал на ее глазах и со временем полностью перестал реагировать на вопросы спутницы.

Как пишет Teleprogramma.pro, друзья кинодеятеля называют Наталью его супругой. Однако ранее сообщалось, что за 20 лет совместной жизни Рудинштейн так и не вступил в официальный брак со своей возлюбленной. К тому же, четыре года назад Марк Григорьевич называл себя свободным человеком и говорил, что в отношениях с молодой женщиной “надо знать меру”.



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