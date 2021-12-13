Володин: Госдума снимет с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте

Госдума не будет рассматривать законопроект о введении QR-кодов на транспорте, его снимут с рассмотрения. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

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«Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной Думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — пояснил он.

Володин добавил, что вопрос снятия с повестки рассмотрения законопроекта о QR-кодах на транспорте обсудят на совете Госдумы 13 декабря.

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Правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, вводящие QR-коды на общефедеральном уровне, 12 ноября. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Второй законопроект предусматривает введение QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте при междугородных и международных поездках.

Владимир Путин на заведании Совета по правам человека президенте заявил, что законопроект о QR-кодах на транспорте требует доработки. «Прежде чем решения будут приняты окончательно, их нужно проработать. В значительной степени, закон, о котором вы сказали, он носит рамочный характер. В этом смысле, конечно, должен быть проработан еще дополнительно и на местах, в регионах РФ. Регионам мы передали значительный объем полномочий для принятия окончательных решений», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Результаты опроса «Левада-центра»* показали, что 76% россиян отрицательно относятся к этой инициативе. В целом о положительном отношении заявили 21% респондентов.

*внесен Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции «иностранного агента»

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