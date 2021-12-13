Анна Седокова мечтает родить ещё одного ребёнка

Анна Седокова поделилась планами по рождению четвертого ребенка. Звезда состоит в браке с бывшим игроком баскетбольной команды “Уникс” Янисом Тиммой.

На данный момент баскетболист находится без работы, однако певицу это не пугает. Она зарабатывает не только концертами, но и с помощью собственного бренда одежды.

Как заявляют поклонники известной пары, в отношениях певицы и спортсмена наступил трудный период после того, как контракт Яниса Тиммы с клубом не был продлен, но Седокова всячески отрицает данное предположение.

“Временные проблемы с работой бывают практически у каждого спортсмена, и в этом нет ничего странного,” – написала артистка в своем Instagram. Никакие проблемы не влияют на ее желание стать мамой еще раз.

Источник: www.starhit.ru