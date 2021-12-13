 

Анна Седокова мечтает родить ещё одного ребёнка

13.12.2021, 13:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Анна Седокова поделилась планами по рождению четвертого ребенка. Звезда состоит в браке с бывшим игроком баскетбольной команды “Уникс” Янисом Тиммой.
На данный момент баскетболист находится без работы, однако певицу это не пугает. Она зарабатывает не только концертами, но и с помощью собственного бренда одежды.

Как заявляют поклонники известной пары, в отношениях певицы и спортсмена наступил трудный период после того, как контракт Яниса Тиммы с клубом не был продлен, но Седокова всячески отрицает данное предположение.

“Временные проблемы с работой бывают практически у каждого спортсмена, и в этом нет ничего странного,” – написала артистка в своем Instagram. Никакие проблемы не влияют на ее желание стать мамой еще раз.

Источник: www.starhit.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Путин подписал указ о выплатах военным и правоохранителям

19.07 / Скандалы: Лес преткновения

19.10 / “Каждое утро”: Ксения Собчак похвасталась цветами и сравнила себя с Примадонной

15.07 / Латышские СМИ: в ближайшие годы Россия продолжит терять интерес к Латвии

24.11 / Мнение: Сравнивать тех, кто зажег печи Освенцима, и тех, кто их погасил – жульничество

22.08 / Сын Преснякова после заражения COVID-19 назвал его «неприятной бякой»

17.08 / Всем депутатам — пример – Личное мнение

07.06 / Автомобили Kia подорожали в России шестой раз за год

17.07 / Юлия Меньшова оправдалась за улыбку после похорон отца

23.11 / Леонид Аугин показал Анжелику Варум в домашней обстановке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика