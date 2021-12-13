 

В Польше предотвратили нападение на болельщиков «Спартака»

13.12.2021, 13:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Польские полицейские пресекли столкновение фанатов варшавской «Легии» и московского «Спартака», сообщил представитель полиции Лодзи.

«Спартак» в четверг на выезде в Варшаве обыграл «Легию» со счетом 1:0 и занял первое место в группе Лиги Европы, обеспечив себе выход в плей-офф.

«На территории Згерского района полицейские заметили группу из более чем ста псевдоболельщиков, которые группировались в районе автострады, где, скорее всего, ожидали болельщиков, возвращавшихся с матча в Варшаве. Тем самым полицейские предотвратили запланированную конфронтацию», – сообщил источник РИА «Новости». По его словам, полицейские выявили 37 автомобилей, на которых на автостраду в районе Лодзи прибыли 138 мужчин.

«В одной из машин патрульные нашли и изъяли среди прочего мачете и молот», – рассказал полицейский. После проведенных проверок полицейские наложили 27 штрафов на общую сумму более 12 тыс. злотых (около трех тысяч долларов) и направили одно дело в суд. «В итоге мужчины, не достигнув своей цели, вынуждены были разъехаться. Конфронтации не произошло, и никто не пострадал», – отметили в полиции.

Ранее фанаты польского ФК «Висла» растянули на матче против клуба «Лех» баннер «Мы никогда не сгорим» и по неосторожности сожгли плакат.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / В США разрешили третью дозу вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna

01.03 / «Вести» – украинские эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на продукты

18.03 / Желтый снег выпал в Ульяновской области

15.07 / В ООН назвали количество погибших и раненых в результате войны на Донбассе

12.05 / В Перми прошло открытие полуфинала «Мастеров гостеприимства»

05.09 / SCMP – китайские аналитики убеждены, что КНР перегонит США к 2032 году

06.12 / ЕС 8 декабря согласует санкции против российских наемников ЧВК “Вагнер” – журналист

27.04 / Кличко не исключил, что в Киеве после 30 апреля снимут карантин

15.02 / Названы сроки проведения всероссийских проверочных работ

05.08 / Мужчину задержали по подозрению в избиении до смерти шестилетнего сына в Подмосковье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика