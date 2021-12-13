Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко до конца года

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о новой встрече, она состоится до конца года, дата будет озвучена позже, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Договорились, да, мы своевременно анонсируем эту дату… До Нового года, да, до конца года», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, договорились ли Путин и Лукашенко о дате новой встречи и возможна ли она до конца года.

Ранее Лукашенко заявил о намерении обсудить с Путиным планы на год.