СК расценил взрыв в Серпуховском монастыре как попытку суицида

Устроивший взрыв в подмосковном монастыре пытался покончить с собой общеопасным способом, сообщила старший помощник руководителя регионального ГСУ СК Ольга Врадий.

«Около 08.30 утра 18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогам образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом», – цитирует представителя ведомства РИА «Новости».

Он получил множественные ранения, ему оторвало ногу.

Врадий уточнила, что следователи ведут допрос сотрудников гимназии, где случилось происшествие.

«Проводятся допросы родителей, родственников, также сотрудников образовательного учреждения и окружения бывшего ученика гимназии. Устанавливается вся картина произошедшего, мотивы и обстоятельства», – сказала она, передает ТАСС.

Устроившему взрыв также планируется провести психолого-психиатрическую экспертизу.

Самого подозреваемого в подрыве монастыря пока допросить не представляется возможным.

«С человеком, который попытался совершить самоубийство общеопасным способом, следователи еще не работали, поскольку он находится в медицинском учреждении, в реанимации», – отметила Врадий.

Самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье. Взрыв в женском монастыре в Серпухове устроил выпускник расположенной там гимназии, он пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Причиной подрыва самодельного взрывного устройства стал конфликт бывшего воспитанника с гимназией при монастыре.

Поступали сообщения о смерти подозреваемого от кровопотери, но позже они были опровергнуты. Вместе с тем благочинный священник Серпуховского округа Игорь Чабан заявил, что нападавший все же погиб. Уголовное дело возбудили по двум статьям.