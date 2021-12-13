Daily Express – китайский гиперзвук застал США врасплох, полагает эксперт

Летние испытания китайской гиперзвуковой ракеты на Южном полюсе застали неожиданным ударом для Америки, поскольку её оборонные средства заточены под отражение атак с севера, а не с юга, заявил в интервью Daily Express преподаватель Оборонной академии Соединённого Королевства Марк Хилборн. Вместе с тем, по мнению Хилборна, значение гиперзвукового оружия в целом преувеличивается и действительно изменить баланс сил оно не позволит.



Reuters

Успешно завершённые Китаем в июле испытания гиперзвуковой ракеты в Антарктике, о которых недавно сообщили СМИ, застали США «врасплох» — даже несмотря на то, что значение гиперзвукового оружия, вероятно, преувеличено, заявил в интервью британскому таблоиду Daily Express глава Группы по исследованиям в области безопасности космического пространства при Королевском колледже Лондона и преподаватель Оборонной академии Соединённого Королевства Марк Хилборн.

«Для США это вести довольно-таки тревожные, — приводит издание слова эксперта. — Их оборонные системы выстроены для отражения угроз с севера. И хотя это испытание они, скорее всего, всё-таки отследили, оборонные средства страны направлены не в ту сторону».

В беседе с корреспондентом Daily Express Хилборн признал, что разработка гиперзвуковых ракет, способных развивать скорость 5 Махов и больше, это крайне сложная инженерная задача, однако усомнился в том, что такое оружие действительно сможет оказать серьёзное влияние на баланс сил в мире, поскольку оно представляет собой не более чем новый способ доставки обычных и ядерных боеголовок с менее предсказуемой траекторией. А действительно «шокирующим» обстоятельством здесь выступает то, что Китай, похоже, сильно опередил другие страны в плане гиперзвуковых разработок, отметил эксперт. «Первыми всегда становились США и Россия, но, по всей видимости, быстрее всех примут на вооружение такие ракеты именно китайцы*. А это будет выдающимся инженерным достижением. Я не считаю, что это изменит баланс сил, но нишевое средство из такого оружия сделать можно», — цитирует Хилборна Daily Express.

По мнению эксперта, гиперзвуковые ракеты также могут быть использованы в качестве «козырей» на переговорах о контроле над вооружениями, но многие другие средства — к примеру, крылатые ракеты большой дальности — нисколько не уступают им в эффективности и ударной силе при значительно скромных затратах на разработку и производство. «В общем, я лично настроен скептически. Вокруг гиперзвуковых ракет многовато резонанса», — подытожил Хилборн.

По оценке эксперта, хотя Великобритания не ведёт разработку гиперзвукового оружия большой дальности вроде российского и китайского, противокорабельные гиперзвуковые ракеты дальностью около 300 км, над которыми британцы работают в настоящий момент в партнёрстве с Францией, «куда целесообразнее с точки зрения эксплуатационных характеристик», поскольку для их создания придётся решить гораздо менее сложные инженерные задачи. По данным Daily Express, этого же мнения придерживаются и другие британские военные эксперты, которые отмечают, что, поскольку Великобритания обладает крайне ограниченными наземными средствами ПВО и ПРО, наличие у потенциальных противников гиперзвуковых ракет никак не ухудшает её стратегическое положение, — страна в любом случае уязвима для ракетных ударов.

Как полагает Хилборн, замедлить гиперзвуковую гонку в настоящий момент будет непросто, поскольку между разрабатывающими такое оружие странами нет стратегического диалога, однако надежда на то, что в ближайшем будущем удастся заключить соглашения, ограничивающие гиперзвуковые арсеналы, всё же есть. «Звоночком» к тому, чтобы начать диалог во избежание конфликта, может послужить «центр напряжённости», в качестве которого, к примеру, способна выступить нынешняя ситуация на российско-украинской границе, убеждён эксперт.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).