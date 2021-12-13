France 24 – Новая Каледония сказала независимости «нет» — сторонники отделения от Франции бойкотировали голосование

Жители Новой Каледонии — тихоокеанского архипелага в составе Франции с особым статусом — вновь сказали «нет» независимости: на состоявшемся в воскресенье референдуме 96,49% голосовавших высказались против выхода территории из состава Французской республики, передаёт France 24. Между тем, по информации канала, такой результат стал возможен лишь потому, что сторонники независимости архипелага приняли решение бойкотировать голосование.



Reuters

Состоявшийся в воскресенье 12 декабря референдум о независимости Новой Каледонии — расположенного на юге Тихого океана архипелага с особым статусом в составе Франции — завершился ожидаемо: 96,49% его участников выступили против отделения от Французской республики, пишет сайт France 24.

Решение новокаледонцев приветствовал французский президент Эммануэль Макрон, который в телевизионном выступлении заявил, что Париж принимает «решение Новой Каледонии с уважением и смирением». «Итак, Новая Каледония останется французской», — подчеркнул Макрон, добавив: «Этим вечером Новая Каледония решила остаться в составе Франции, и тем прекраснее будет наша страна».

Между тем, как отмечается в материале France 24, на этот раз референдум проходил при особенных обстоятельствах — ведь перед его началом сторонники независимости архипелага, включая движение «Канакский социалистический фронт национального освобождения» (FLNKS) и другие националистические силы, объявили о том, что бойкотируют голосование из-за невозможности организовать «агитационную кампанию в справедливых условиях» на фоне тяжёлой ситуации с коронавирусом, обострившейся в сентябре.

Сторонники FLNKS и прочих движений за независимость Новой Каледонии, похоже, восприняли призыв о бойкоте очень серьёзно: к 17:00 по местному времени общая явка составила всего 41,6%, что значительно ниже, чем было на двух предыдущих референдумах о независимости, констатируют обозреватели France 24. В таком контексте победа противников отделения была вполне ожидаемой, и теперь все политические движения уже начали думать над тем, как быть дальше, пишут журналисты.

Как отмечается в материале France 24, новокаледонские политические деятели в ходе своего визита в Париж в минувшем июне договорились с правительством Франции о том, что после 12 декабря на архипелаге откроется «период стабильности и сплочения», а к июню 2023 года там проведут «проектный референдум», цель которого будет зависеть от результатов воскресного голосования: если Новая Каледония станет независимой, на нём примут Конституцию новой страны, а в противном случае там поднимут вопрос о её статусе внутри Французской республики.

Вместе с тем диалог со сторонниками независимости Новой Каледонии идёт не так уж гладко, подчёркивают обозреватели France 24. Так, представители FLNKS и националистических движений ещё в четверг предупредили, что не станут вести переговоры с прибывшим на архипелаг министром по делам заморских территорий Себастьяном Лёкорню вплоть до президентских выборов во Франции, намеченных на апрель 2022 года.