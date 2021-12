Евросоюз одобрил санкции против наемников ЧВК “Вагнер” – журналист

“Санкции против группы “Вагнер”, трех энергетических компаний и восьми человек, связанных с группировкой наемников, приняты. Будут опубликованы в официальном журнале ЕС сегодня позже”, – написал Йозвяк.

sanctions against the #Wagner group, 3 energy companies & + 8 people related to the mercenary group now passed. to be published in the EU official journal later today. #Russia, #Libya, #Syria, #CAR, #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 13, 2021

Контекст:

По данным российских СМИ, в 2014–2015 годах частная военная компания “Вагнер” участвовала в боях на Донбассе на стороне сепаратистов, в частности в сражениях за Дебальцево. Осенью 2015 года, как писала российская интернет-газета “Фонтанка”, ЧВК сменила “украинское” направление на “сирийское”.

Весной 2016 года СМИ впервые сообщили о том, что на Ближнем Востоке погибли десятки наемников “Вагнера”. В феврале 2018 года стало известно о гибели многочисленных бойцов ЧВК в столкновении с американскими военными у Дейр-эз-Зора.

В начале 2018 года, по данным СМИ, наемники ЧВК “Вагнер” прибыли в ЦАР для защиты президента страны Фостен-Арканжа Туадеры.

В октябре британский таблоид The Sun со ссылкой на неназванные источники в правительстве Соединенного Королевства сообщил, что Россия перебросила спецназ, в том числе наемников ЧВК “Вагнер”, в Ливию.

Пресса считает, что ЧВК финансирует бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин, известный как “повар президента РФ Владимира Путина”.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в 10 странах Африки находятся военнослужащие-контрактники и политические консультанты из структур Пригожина. По данным собеседников агентства, российские наемники и консультанты оказывают услуги по безопасности, вооружению и организации предвыборных кампаний “в обмен на права на добычу полезных ископаемых и другие возможности”.

