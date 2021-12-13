Джамала: Я бы с удовольствием сделала коллаборацию с Måneskin. Надеюсь, сделаю

“Я бы с удовольствием сделала коллаборацию с Måneskin. Надеюсь, в ближайшее время все же что-то сделаю”, – заявила певица.

При этом Джамала сообщила, что “устала от коллабораций”.

“Объясню почему. Коллабы – это всегда объединение артистов и их менеджмента. Это согласование всего на свете”, – сказала артистка.

ВИДЕОВидео: Маша Виноградова / YouTube

Контекст:

Джамала родилась 27 августа 1983 года в городе Ош (Киргизия). Выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году.

Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.

В 2016 году она победила в песенном конкурсе “Евровидение 2016”. Конкурс проходил в Стокгольме, Джамала исполнила композицию “1944” о депортации крымскотатарского народа.

Måneskin – итальянская рок-группа, членами которой являются вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Создана была в 2016 году.

Всемирную популярность группа Måneskin получила после того, как заняла первое место на “Евровидении 2021”.

Весной 2022 года коллектив выступит в Украине.

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