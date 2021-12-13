 

Пенсионер из Магадана победил на чемпионате мира по рисованию ершиком в унитазе

13.12.2021, 13:11, Разное
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Житель Магадана Николай Орлов стал победителем чемпионата мира по рисованию ёршиком в унитазе, завершившимся недавно в Голландии. Орлов впервые принимал участие в соревновании и с большим отрывом опередил многих современных художников Голландии.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат проходил в онлайн-формате. Участники присылали свои работы через интернет. Жюри конкурса высоко оценило сюжет и технику исполнения представленной Орловым картины и присудило ему первый приз «за позитивное восприятие жизни в непростой для всего мира период». О своей победе и необычном хобби пенсионер рассказал изданию «Советский спорт».

«Признаюсь, что увлечение у меня довольно странное, но меня к нему подтолкнул наш суровый климат и особенности функционирования системы ЖКХ. У нас в Магадане частенько бывают отключения воды зимой из-за прорыва труб. И если ты уже сходил, а воды нет, то оно быстро замерзает и смыть это проблематично. И вот в очередной раз, когда я остался без воды, то начал тереть все это дело ершиком. И пока тер, заметил, что получается нечто интересное и необычное. Я начал это фотографировать и выставлять в группе города в Одноклассниках забавы ради. Вот, мол, посмотрите, что у меня не сортир, а прямо Третьяковка. А потом мне внуки рассказали, что есть в Голландии такой странный конкурс, где тоже в унитазе надо картины рисовать. Ну я туда и отправил свою работу, назвал ее «Утро в Магадане». Неожиданно для меня она получила главный приз», — рассказал пенсионер.

Николай Орлов в качестве награды получит 3 тысячи евро и набор чистящих средств для унитаза. Также его работа будет выставлена в музее современного искусства Амстердама.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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