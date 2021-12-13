 

Четыре региона опередили Москву по уровню зарплат

13.12.2021, 13:08, Разное
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Четыре региона России обогнали Москву по доле жителей, ежемесячно получающих 100 тысяч рублей и больше. Об этом свидетельствуют результаты исследования специалистов Forbes.

Аналитики установили, что лидером по уровню зарплат является Чукотка, почти половина (47%) населения зарабатывает более 100 тысяч рублей в месяц. Помимо нее такую сумму получают более трети жителей Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, а также Магаданской области, сообщает Ura.ru.



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