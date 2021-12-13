Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья

Еще 1999 человек заболели коронавирусом в Московской области сегодня. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по COVID-19.

Больше всего новых случаев заболевания было выявлено в Подольске, где ковид заразил 159 человек. Второе место антирейтинга делят Красногорск и Мытищи: там зафиксировали по 102 новых случая. Помимо них более 50 инфицированных обнаружили в Одинцовском и Богородском округах, а также в Химках, Серпухове, Солнечногорске, Дмитровском округе, Люберцах и Сергиево-Посадском округе, передает сайт “Подмосковье сегодня”.