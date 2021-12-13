К горлу подступает код

Государство сжимает хватку на шее у общества, приближая введение обязательных QR-пропусков. Но общество само виновато: это плата за молчание при уничтожении других свобод в стране.

Фото: РИА Новости

В среду, 8 декабря, петербургское Законодательное собрание 36 голосами «за» (единороссы, ЛДПР и «Новые люди») при 12 «против» («Яблоко», эсеры и коммунисты) одобрило скандальный федеральный законопроект о QR-кодах — встав в дружный строй других региональных парламентов, сделавших то же самое (единственное исключение в тот же день было исправлено переголосованием).

А уже на следующий день питерский Роспотребнадзор подтвердил одну из главных претензий к этому закону, которую я приводил, выступая на заседании городского парламента. Он запретил выдавать QR-коды жителям города, неофициально переболевшим COVID-19.

Потому что (цитируем главу питерского управления Роспотребнадзора Наталью Башкетову) «такая практика выдачи сертификатов приводит к тому, что профильные чиновники и медики не имеют реальных сведений о количестве переболевших».

С одной стороны, более странного (чтобы не сказать сильнее) аргумента и придумать сложно.

У городских чиновников уж точно есть данные о всех, переболевших ковидом официально, с обращением к врачу и получением «эпидномера».

Ну так и ведите отдельный учет тех, кто болел «официально» и кто — «неофициально» (получил положительный ПЦР-тест и лечился, сидя дома, по более-менее известной схеме, до тех пор, пока не получил отрицательный тест). В чем проблема?

А с другой стороны, именно переболевшие «неофициально» и образуют наиболее многочисленную группу граждан, которую «закон о QR-кодах» подвергает откровенной дискриминации. Они обладают таким же иммунитетом к ковиду, как и переболевшие «официально», и ничуть не более опасны для окружающих — но, как правило, не могут получить QR-код. И если закон будет принят, они окажутся в заведомо ущемленном положении.

Об этом говорил на заседании не только я, но и другие коллеги, — но на голосование парламентского большинства, получившего команду, это никак не повлияло. А Роспотребнадзор, как уже сказано, отреагировал категорическим запретом, поражающим в правах значительное число горожан. В том числе и тех, которые в последние три недели пишут мне, как и другим депутатам, возмущенные письма, требуя не допустить одобрения закона.

Их беспокойство понятно, хотя нельзя не заметить одного обстоятельства.

Практически никто из них (специально проанализировали обращения ко мне как к депутату за последние 10 лет) ни разу не писал мне ничего.

И уж точно никто из них не писал мне, беспокоясь о нарушения конституционных прав на свободу слова, свободу собраний, свободные выборы и свободу выражения мнений.

Не возмущался нечестными выборами и задержаниями на уличных акциях. Не протестовал против законов об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях», против необъявленной войны с Украиной и участия в войне в Сирии. Не возмущался политической цензурой и враньем государственной пропаганды. Не был обеспокоен ни ростом политических репрессий и числа политических заключенных, ни закрытием независимых СМИ. И вдруг вспомнил про конституционные права и свободы, которые недопустимо ограничивать.

То, что вспомнили, конечно, хорошо. Плохо, что не вспоминали раньше.

Глядишь, сегодня у нас был бы другой парламент, который бы отверг этот закон.

И другое правительство, которое не решилось бы его внести, — а приняло бы совсем другие меры (опять же, я говорил о них на пленарном заседании ЗАКСа). Не требующие новых ограничений прав граждан. Потому что вводить эти ограничения (в принципе, допустимые ради обеспечения права на жизнь и здоровье) можно только тогда, когда все иные меры приняты — но не дали результата. Что, конечно же, не так.

Чем должно было озаботиться правительство? Ускорением и стимулированием массовой и добровольной вакцинации, уменьшающей число заболевающих и в подавляющем числе случаев снижающей тяжесть заболевания. А до этого — признать причины, по которым граждане с недоверием относятся к вакцинации.

Давайте вспомним, что сперва устроили гонку с Западом — стремясь первыми объявить о создании вакцины. А потом всю мощь пропагандистской машины направили на дискредитацию иностранных вакцин, забыв, что российский житель в массе своей уверен, что лучшие лекарства и товары — импортные (недаром начальство и кто побогаче лечатся за границей, и одето начальство вовсе не в продукцию российского пошива, а уж про автомашины и говорить не стоит).

Но если гражданам долго и упорно объяснять, как плохи иностранные вакцины, — они с ужасом будут думать: каковы же тогда отечественные?

Кстати, демонстрации «антиваксеров» на Западе показываются российскими пропагандистскими каналами с неприкрытым сочувствием — и что после этого должны думать российские граждане?

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А еще можно и нужно менять отношение к использованию индивидуальных средств защиты (маски и респираторы) в общественном транспорте, магазинах, предприятиях общественного питания и других местах. Зайдите в Петербурге (и не только) в метро, автобус, крупный торговый центр — убедитесь сами.

Но вместо всего этого мы видим только стремление ввести новые запреты и ограничения — через систему QR-кодов. Что, конечно же, проще всего.

Фото: PhotoXPress

Да, возможно, сейчас отложат законопроект, предполагающий допуск только по QR-кодам в общественный транспорт.

Напомню, что в 2017 году в Петербурге решили ввести «в порядке эксперимента» на четырех станциях метро входной контроль, аналогичный тому, что применяется в аэропортах. И эти станции оказались просто парализованными, после чего «эксперимент» прекратили. Сейчас, если начать проверять QR-коды при входе в метро, автобусы, троллейбусы — произойдет то же самое. К тому же в очередях на эту проверку можно заразиться куда быстрее, чем в других местах.

Но «основной» закон о QR-кодах очевидно продавливают — назначенное в Госдуме на 16 декабря первое чтение отменять явно не намерены.

Будь это не так — президент Путин не говорил бы на встрече с членами СПЧ, что проекты законов о QR-кодах в общественных местах, а также на некоторых видах транспорта «носят рамочный характер и перед принятием должны быть тщательно проработаны» (что означает: принципиальное решение принято, но для виду мы обещаем, что еще что-то обсудим и, может быть, что-то по мелочи скорректируем).

Кстати, ничего «рамочного» в этих законах нет — все вполне конкретно написано, и именно это и вызывает опасения. И петербургский губернатор Беглов уверенно призывает горожан «ввиду планируемого принятия закона о QR-кодах обеспечить себе возможность вести обычный образ жизни в условиях пандемии»…

Что дальше? А дальше — закон примут. И тут-то и начнется самое главное. Потому что выбор у властей будет очевидным.

Или все установленные запреты и ограничения будут строго соблюдаться (включая проверку документов у обладателей QR-кодов) — и это вызовет паралич на общественном транспорте, очереди у торговых центров и других публичных мест и массовое недовольство.

Или документы (а то и сами QR-коды) проверять не будут, и на все будут смотреть сквозь пальцы: есть хоть какая-то бумажка — проходи. По принципу «мы делаем вид, что вас защищаем, — а вы делаете вид, что соблюдаете правила».

Пока думается, что второй путь более вероятен.

Борис Вишневский, обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

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