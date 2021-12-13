 

Названы 5 вредных для здоровья привычек

13.12.2021, 13:02, Разное
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Ученые назвали ряд вредных привычек, наличие которых может нанести вред здоровью. От них советуют избавиться в первую очередь.
Авторы исследования, опубликованного в научном журнале “Antioxidants and Redox Signaling”, обозначили 5 привычек, при наличии которых необходимо немедленно начать работу над собой. Одной из проблем названо одиночество. Оно способно усугубить реакцию на стресс в организме человека, тем самым изнашивая иммунитет и стойкость к хроническим заболеваниям, что, в свою очередь, может в итоге привести к развитию рака или деменции.

Также в числе вредных привычек – бессонница. Плохое качество сна связывают с возникновением слабоумия и болезней сердца. Рекомендован хороший и качественный сон для крепкого здоровья.

Большое потребление сахара тоже является пагубной привычкой. Кроме того, что данный продукт ослабляет иммунитет, он повышает риск появления сахарного диабета 2-й степени, а также сердечных заболеваний и лишнего веса.

Наа организм влияет отрицательно и потребление соли более 2300 мг в день. Цифра довольно обширная и берется в статистику исходя из количества потребленного натрия, который содержится практически во всех продуктах масс-маркета.

Пятой причиной задуматься о себе назван стресс, пагубно сказывающийся на сердце и сосудах, вызывающий воспалительные реакции в организме.

Ученые полагают, что пренебрежительное отношение к данным аспектам может привести к сокращению срока жизни и заметному ухудшению здоровья за короткое время.

Источник: www.mk.ru



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