 

Гендиректором VK назначен Владимир Кириенко

13.12.2021, 12:56, Новости дня
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Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK, говорится в сообщении компании.

«VK Company Limited сообщает, что совет директоров единогласно проголосовал за назначение Владимира Кириенко новым генеральным директором VK (Россия). Решение вступает в силу немедленно. Владимир сменит на этом посту Бориса Добродеева, который в начале этого месяца после изменения акционерной структуры компании «МФ Технологии» сообщил о намерении покинуть позицию генерального директора VK», – приводит сообщение ТАСС.

В свою очередь Владимир Кириенко отметил, что компания продолжит выходить на новые рынки и тестировать новые продукты, фокусируясь на расширении охвата и повышении вовлеченности пользователей.

В компании отметили, что у Владимира Кириенко обширный опыт прямых инвестиций в российские компании и ИТ-бизнес.

С 2017 года Кириенко был первым вице-президентом «Ростелекома», с 2016 по 2017 год – старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом. До прихода в «Ростелеком» Владимир Кириенко был председателем совета директоров ООО «Капитал» с 2011 года, а с 2008 по 2011 год – председателем совета директоров Нижегородпромстройбанка.

В начале декабря стало известно, что генеральный директор VK Борис Добродеев покинет свой пост, на эту должность перейдет первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко.



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