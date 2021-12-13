 

В РПЦ пообещали помощь всем пострадавшим при взрыве в Серпуховском монастыре

13.12.2021, 12:56, Новости дня
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РПЦ намерена оказать помощь и содействие всем пострадавшим при трагедии в гимназии при Серпуховском монастыре, сообщил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Все обстоятельства произошедшего проверяются, церковью будет оказана помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим. Церковь, в том числе в учебных заведениях, работает и с трудными подростками, у которых исковеркана жизнь. Мы будем и впредь работать со всеми детьми», – написал Легойда в своем Telegram-канале.

Он выразил сочувствие всем пострадавшим, и отметил, что такие происшествия вызывают одинаковую скорбь вне зависимости от того, где они происходят, а также желание не допустить подобного в будущем.

Самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье. Взрыв в женском монастыре в Серпухове устроил выпускник расположенной там гимназии, он пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Причиной подрыва самодельного взрывного устройства стал конфликт бывшего воспитанника с гимназией при монастыре.

Поступали сообщения о смерти подозреваемого от кровопотери, но позже они были опровергнуты. Вместе с тем благочинный священник Серпуховского округа Игорь Чабан заявил, что нападавший все же погиб. Уголовное дело возбудили по двум статьям.



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