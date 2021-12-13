В СК рассказали о состоянии устроившего взрыв в Серпуховском монастыре
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Подозреваемый в подрыве гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове жив, сообщила представитель регионального Главного следственного управления СК Ольга Врадий.
«Ему проводятся реанимационные мероприятия в больнице», – цитирует представителя ведомства ТАСС.
Самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье. Взрыв в женском монастыре в Серпухове устроил выпускник расположенной там гимназии, он пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Причиной подрыва самодельного взрывного устройства стал конфликт бывшего воспитанника с гимназией при монастыре.
Поступали сообщения о смерти подозреваемого от кровопотери, но позже они были опровергнуты. Вместе с тем благочинный священник Серпуховского округа Игорь Чабан заявил, что нападавший все же погиб.
Уголовное дело возбудили по двум статьям.
Смотреть комментарии → Комментариев нет