В СК рассказали о состоянии устроившего взрыв в Серпуховском монастыре

Подозреваемый в подрыве гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове жив, сообщила представитель регионального Главного следственного управления СК Ольга Врадий.

«Ему проводятся реанимационные мероприятия в больнице», – цитирует представителя ведомства ТАСС.

Самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье. Взрыв в женском монастыре в Серпухове устроил выпускник расположенной там гимназии, он пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Причиной подрыва самодельного взрывного устройства стал конфликт бывшего воспитанника с гимназией при монастыре.

Поступали сообщения о смерти подозреваемого от кровопотери, но позже они были опровергнуты. Вместе с тем благочинный священник Серпуховского округа Игорь Чабан заявил, что нападавший все же погиб.

Уголовное дело возбудили по двум статьям.