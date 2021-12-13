Мнение: Нобелевская фотовыставка

Когда ездил в командировку в Тверскую область собирать информацию об истории майора Савельева, которому грозит до 7 лет тюрьмы и штраф более миллиарда рублей, с нами ездила и фотограф Нобелевского комитета.

А в день вручения Нобелевской премии, в Осло открылась выставка фотографий о «Новой газете».

Есть на этой выставке и фотографии, сделанные в Тверской области.

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