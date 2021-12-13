Скандалы: На «Зенит-Арене» играет динамо

Потраченные на строительство стадиона миллиарды рублей пытаются компенсировать, заводя уголовные дела на бизнесменов

В 2014–2016 годах в России началась активная подготовка объектов к чемпионату мира по футболу. По подсчетам аналитиков компании Swiss Appraisal, специализирующейся на оценке бизнеса и инвестиционных проектов, денег на нее было потрачено больше, чем на любой другой чемпионат в мировой истории, — около 883 миллиардов рублей. А доходы нашей страны от проведения ЧМ по футболу в 2018 году оказались в 10 раз ниже затрат на его организацию.

Для ЧМ подготовили 12 стадионов в 11 российских городах. Самым дорогим стал петербургский «Зенит Арена» (претенциозное название «Газпром Арена» в народе так и не прижилось). Его десятилетнее строительство стоило бюджету более 40 млрд рублей.

После футбольного чемпионата перерасходованные средства государство решило взыскать с частных предпринимателей. В 2014–2020 годах правоохранительные органы внезапно стали находить признаки преступления в обычной хозяйственной деятельности компаний, так или иначе задействованных на петербургской стройке века.

Первым «козлом отпущения», как он сам себя назвал в суде, стал владелец компании «Старый город» Дмитрий Коршунов. Его привлекли к ответственности еще в 2014 году. «Старый город» изготавливал и забивал сваи на стадионе. Изначально следствие настаивало на том, что компания мошенническим путем нанесла ущерб городскому бюджету на сумму свыше 500 млн рублей. Но доказать такие масштабы хищений не удалось. В обвинительном заключении фигурирует 146 млн. «Я был последним, четвертым (!) в цепочке заключения госконтракта. До меня эти 146 миллионов так и не дошли, — заявил Коршунов в суде. — Судьба денег мне неизвестна. Когда я ушел со строительства стадиона, мне остались должны за работу около 300 миллионов рублей».

Ни вернуть долги, ни оспорить выводы следствия Коршунову не удалось. В июле 2014 года суд признал его виновным в хищении путем завышения сметы и приговорил к четырем годам условно.

Вторым ответственным за перерасход средств при строительстве «Зенит Арены» назначили учредителя ООО «Стройэлектромонтаж-5» (СЭМ-5) Василия Сливкина. Его арестовали в мае 2016 года сразу по трем уголовным делам, так как компания выполняла три контракта на стадионе: на электроснабжение, прокладку силового кабеля в технических помещениях и художественную подсветку. Общая сумма, которая причиталась СЭМ-5, — 1,2 млрд рублей. Следователи обвинили Сливкина в мошенническом хищении 330 миллионов. Как считает следствие, бизнесмен пошел проторенным маршрутом, завысив стоимость оборудования. Сам обвиняемый утверждает обратное: контракты были заведомо убыточны, СЭМ-5 понес около 500 млн рублей убытков при работе на стадионе.

Уголовное дело в отношении Сливкина расследуется уже пять лет. Следователи до сих пор не могут подтвердить свои выводы и предъявить обвинение предпринимателю, однако все эти годы он содержится в СИЗО. За это время Сливкин потерял бизнес, продал недвижимость, влез в долги. А главное, по словам жены и адвокатов, у него серьезно ухудшилось здоровье, поскольку одним из методов воздействия на него в СИЗО было неоказание медицинской помощи.

Третий фигурант расследований преувеличенно дорогого строительства «Зенит Арены» — заместитель директора по капитальному строительству ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Андрей Поздеев — тоже сейчас содержится в СИЗО. Его обвиняют в мошенничестве при покупке оборудования для стадиона и ущербе бюджету на 40 млн рублей.

В 2017 году «Водоканал» вел на «Зенит Арене» работы по благоустройству прилегающей территории и берегоукреплению. По мнению следователей, Поздеев без конкурса в качестве подрядчика на поставку и монтаж оборудования привлек к работе ООО «Фортис», где имел хороших знакомых. «Фортис» договорился с производителем из Люксембурга о поставках оборудования и получил на него значительную скидку. Однако следствие решило, что прибыль, полученная «Фортисом», — это хищение, которому поспособствовал Поздеев.

Еще до возбуждения уголовного дела топ-менеджер «Водоканала» уехал в Италию. В мае 2021 года Поздеев, узнав о следственных действиях, вернулся в Петербург, где сразу был арестован.

Нового фигуранта уголовных дел по мотивам стройки века — бенефициара ООО «Группа компаний «Охрана» Алексея Кобыщу — заочно арестовали в ноябре этого года. Ему тоже вменяют особо крупное мошенничество, причинившее ущерб бюджету в 178 млн рублей при поставке телевизионной охранной системы на «Зенит Арену».

Фабула преступления словно скопирована с дел предшественников. Так же, как и «Фортис», «Охрана» при закупке оборудования у немецкого поставщика выторговала скидку в 40%. Но следствие вновь посчитало это не предпринимательской удачей, а хищением из бюджета.

До возбуждения уголовного дела Кобыща уехал на лечение в Израиль. Невзирая на это, петербургские следователи с 2020 года пытались заочно его арестовать. В Северной столице суд отказался избирать такую меру пресечения, поскольку выяснилось, что Кобыща улетел до предъявления обвинения и от следствия не скрывался. Однако СК РФ проявил упорство и с ходатайством о заочном аресте бизнесмена обратился в Басманный суд Москвы. Тот пошел навстречу следствию. Кобыща после этого заявил, что не намерен возвращаться в Россию:

«Ни один нормальный человек не приедет на родину, чтобы провести несколько лет в СИЗО по огульному обвинению».

Ни ущерба, ни потерпевших

В 2015–2016 годах для снабжения электроэнергией стадиона «Зенит Арена» в Петербурге строили подстанцию «Крестовская»: кабельную линию к ней протягивали от подстанции «Василеостровская». Был изготовлен уникальный силовой кабель, который затем проложили по дну Невы. Один из крупных подрядчиков «Ленэнерго» — группа компаний ООО «Меридиан» — закупил его у завода ООО «Эстралин».

Правоохранительные органы заинтересовались «Эстралином» спустя три года после того, как был сдан стадион. Следователи ГСУ ГУ МВД Петербурга решили, что стоимость силового электрического кабеля для «Зенит Арены» была запредельной, и 7 апреля 2020 года возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц. Вскоре нашлись и фигуранты. По версии следствия, участники преступной группы — генеральный директор ООО «Меридиан» Алексей Горячев, генеральный директор ООО «ГлавЭнергоМонтаж» (входит в группу компаний «Меридиан») Иван Карпович, финансовый директор ООО «Меридиан» Наталия Войнова и генеральный директор ООО «Эстралин» Павел Ветхов, — вступив в преступный сговор и завысив стоимость работ, причинили ущерб Минэнерго в размере 337 млн рублей. Как полагают следователи, «сообщники» преувеличили стоимость кабельной линии на 56%: вместо реальных 413 миллионов рублей по документам оценили ее в 750 миллионов.

Однако ни Минэнерго, ни «Ленэнерго» об ущербе не заявляли и не признали себя потерпевшими.

— «Эстралин» не принимал участие в тендере на заключение контракта с «Ленэнерго» и не готовил документы для обоснования цены, — объясняет адвокат Павла Ветхова Александр Борзов. — Завод изготовил кабель и продал компаниям, которые поставили его на строительные объекты. Даже если цена и была завышена, то не у производителя, а на последнем этапе, интерес к которому был только у тех, кто близок к «Ленэнерго».

По данным следствия, сметную стоимость кабеля определили в январе 2015 года на основании единственного коммерческого предложения от «Эстралина» — 13 600 рублей за метр. Цена кабеля напрямую привязана к цене меди, которая торгуется на Лондонской бирже металлов в американской валюте. В своем коммерческом предложении «Эстралин» предлагал 20 километров кабеля за 2,2 млн долларов (по курсу на январь 2015 года — 150 млн рублей) — по 8200 рублей за метр. В марте 2015 года доллар подешевел, и поставщик сбавил цену — по 6100.

— О стоимости 13 600 рублей за метр я впервые узнал из материалов дела. Не знаю, откуда взялась цена, на основании которой следствие делает вывод о завышенной смете. Мы ее не называли, — прокомментировал «Новой» Павел Ветхов. — На тот момент, когда «Эстралин» заключал контракт, в России существовало 5–6 производителей подобного кабеля. Конкуренция на рынке была очень жесткая, а цены — ниже нижайшего.

«Продукцию продавали в ноль и даже с убытком, только чтобы загрузить производство. Заработать на этом было невозможно».

Как рассказали «Новой» топ-менеджеры компаний, давно работающих с «Ленэнерго», абсурдно само предположение, что петербургский монополист составляет смету и заключает контракт, не запросив альтернативных поставщиков. Специалисты утверждают: стандартная практика всех компаний, входящих в холдинг ПАО «Россети», — как минимум три предложения от разных производителей. Во внимание принимается только низшая цена.

Следствие прокладывает свою линию

Следственные органы не вникали в нюансы бизнеса. Они воплощали в жизнь свой сценарий теми методами, которые у правоохранителей в России давно отработаны.

За месяц до возбуждения уголовного дела оперативники нагрянули в офис «Эстралин» с обыском. Всех сотрудников выгнали из рабочих кабинетов. Разгуливали по офису бесконтрольно. А по окончании обыска внезапно обнаружили необходимую улику — флешку с копиями документов компаний, участвовавших в перепродаже кабеля. Ее, по мнению Ветхова, подбросили, чтобы сфабриковать причастность компании к финансовым махинациям.

После обыска директора «Эстралина» вызвали в ГСУ ГУ МВД РФ по Петербургу для дачи объяснений. Он явился, ответил на вопросы. Никаких претензий в его адрес не поступило. 16 марта 2020 года, еще до возбуждения уголовного дела, Ветхов вылетел для лечения на Кипр.

13 мая прошлого года уже в рамках уголовного дела правоохранительные органы задержали Горячева и Карповича. Наталия Войнова избежала ареста, так как улетела в Австрию. Но этим летом она была задержана на территории Испании. Сейчас ожидается ее экстрадиция в Россию.

25 мая 2020 года следователи вспомнили о Ветхове и направили ему в WhatsApp шесть повесток на допросы. Адресат ответил, что прибыть не может: находится на Кипре, из-за мирового ковидного локдауна границы закрыты, авиаперелетов нет. Ветхов предложил дать письменные показания или по видеоконференцсвязи. Следователь отказался от всех вариантов, а в декабре 2020 года объявил Ветхова в международный розыск, после чего суд заочно его арестовал. Зато Горячева и Карповича в августе этого года освободили из СИЗО под запрет определенных действий.

Справедливости в мире все нет

Следователи охотятся за Ветховым, упорно не замечая фактов, указывающих на возможную заинтересованность в выгоде других лиц.

Ревизионная комиссия «Россетей» проверяла «Ленэнерго» в 2014–2016 годах и сделала вывод, что цены закупки силового кабеля в «Ленэнерго» значительно выше, чем в других дочерних компаниях. Один из главных партнеров «Ленэнерго» — ООО «Меридиан». В феврале 2021 года гендиректору «Меридиана» Горячеву предъявили обвинение еще по одному уголовному делу: ему вменяют хищение крупной денежной суммы у «Ленэнерго» при строительстве другой подстанции для «Зенит Арены».

Удивительно, но уголовное настоящее Горячева не мешает его финансовым достижениям и успешной карьере.

В 2015 году «Меридиан» получил контракт на 1,5 млрд рублей от «Ленэнерго». После его реализации Горячев сначала стал советником генерального директора «Ленэнерго» Андрея Рюмина, а затем его заместителем по капитальному строительству. По словам сотрудников компании-монополиста, должность очень привлекательная, без нужной поддержки ее не занять.

Руководители компаний, безуспешно претендовавших на подряды от «Ленэнерго», не исключают, что есть коррупционная связь между высшим менеджментом предприятия и подрядчиками, побеждающими в конкурсах. «Ленэнерго» формирует завышенные цены на продукцию и работы, «свои» компании выигрывают тендеры, в конечном счете все зарабатывают. А если случится непредвиденный прокол, то всегда найдется кто-то третий, на кого можно переложить ответственность.

— Сначала, когда я узнал об обвинениях в мой адрес, возникло непонимание, — говорит Павел Ветхов. — Но потом я понял, что на меня пытаются свалить вину, любым образом привязав к этому делу. Цель следствия — мой арест. Если человек в России попадает в СИЗО, ему оттуда не выйти. В камере так или иначе выбьют нужные показания и с ними пойдут в суд. Суд в 99% случаев занимает сторону следствия, и переубедить кого-то в чем-то невозможно.

«В Россию я однозначно возвращаться не собираюсь, поскольку понимаю: там справедливого расследования не будет никогда».

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Петербургские предприниматели, работавшие на строительстве стадиона, не сомневаются, что череда уголовных дел на этом не прекратится. «Зенит Арена» стоила более 40 млрд рублей. Пока посредством уже предъявленных и еще готовящихся обвинений следственным органам удалось насчитать «бюджетных хищений» только на 1,5 млрд рублей. Это не более 5% от стоимости стадиона — маловато.

Нина Петлянова