Скандалы: Культурный распил

Структуры Мединского зарабатывают на реставрации в Крыму

Бывший министр культуры, а ныне помощник президента РФ Владимир Мединский связан с компаниями, которые провалили выполнение заказов на реконструкцию культурных и исторических объектов в аннексированном Россией Крыму. Ущерб от их деятельности исчисляется сотнями миллионов рублей. За получение взятки от руководства одной из этих фирм сейчас судят российского экс-министра культуры полуострова.

В конце ноября суд в Москве отправил под арест Арину Новосельскую – одну из главных долгожительниц российского правительства Крыма. С февраля 2014 года она занимала на полуострове должность министра культуры. Чиновницу обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Согласно материалам дела, Новосельская получила 25 млн рублей за покровительство строительной компании «Меандр» при возведении Крымского государственного центра детского театрального искусства.

Строительство объекта сопровождалось чередой скандалов. Старое одноэтажное здание театра кукол в центре Симферополя признали аварийным и снесли в начале 2018 года. На его месте должны были построить новое – пятиэтажное, с двумя зрительными залами и подземной парковкой, – за 930 млн рублей. Проект здания, разработанный Конструкторским бюро высотных и подземных сооружений (которое ранее проектировало «Зенит-Арену» и «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге), многим не понравился: 28-метровый гигант никак не вписывался в историческую застройку центральной части города. Но к критическим замечаниям чиновники прислушиваться не стали.

Строительство театрального центра поручили петербургскому ООО «Меандр», которое в СМИ называли крупнейшей реставрационной компанией на северо-западе России. Подрядчик обязался закончить здание к сентябрю того же года, однако слова не сдержал. Сроки сдачи проекта неоднократно переносились. Строители допустили ряд серьезных нарушений: использовали бетон с низкой морозостойкостью, неправильно положили кирпич, сместили элементы каркаса здания. В итоге в сентябре 2020 года контракт с «Меандром» расторгли. Кроме того, компанию, занятую на реставрации других культурных объектов в Крыму, внесли в список недобросовестных подрядчиков. Только через год, в сентябре 2021-го, власти полуострова объявили о том, что проект здания переделают, найдут нового подрядчика, а стройка возобновится в будущем году.

Угодившая в СИЗО Арина (по документам – Вера) Новосельская в последние месяцы нередко попадала в нелепые ситуации и становилась героиней сатирических публикаций в местной и федеральной прессе. В марте во время онлайн-совещания с чиновниками крымского правительства у Новосельской случайно включился микрофон в тот момент, когда она отчитывала подчиненных за неправильно подключенную технику. Благодаря этому в трансляцию попала нецензурная ругань из уст министра культуры. Соцсети тут же вспомнили известный анекдот про звонок в прачечную.

Через несколько дней Новосельская проводила экскурсию по Керчи для московской делегации. Указав на грифона – мифологическое существо, которое является одним из символов города, – чиновница назвала его «орлольвом». 1 сентября этого года чиновница посетила торжественные линейки в ряде учебных заведений Симферополя. При этом на ней был белый полупрозрачный кружевной костюм, который многим показался неуместным.

Все эти скандалы сошли министру с рук. Крест на ее карьере поставила коррупция: Новосельская до последнего защищала компанию «Меандр», хотя деятельность последней на полуострове уже давно вызывала вопросы.

Провал за провалом

Помимо возведения театрального центра петербургских строителей подрядили еще на несколько объектов. «Меандр» участвовал в реставрации Митридатской лестницы в Керчи (той самой, которая украшена «орлольвами» Новосельской), Воронцовского дворца в Алупке, Ливадийского дворца и дома-музея А.П. Чехова в Ялте, Ханского дворца в Бахчисарае, замка «Ласточкино гнездо» в Гаспре, генуэзской крепости в Судаке, нескольких исторических вилл в Симеизе, мечети хана Узбека, монастыря Сурб-Хач в Старом Крыму и других значимых для крымской истории мест. Несколько строек «Меандр» вел и в Севастополе: в частности, компания занималась реставрацией Исторического бульвара и реконструкцией кинотеатра «Украина». Ни один из этих проектов не был реализован качественно и в срок.

Так, в декабре 2018 года «Меандр» получил контракт стоимостью 353 млн рублей на реконструкцию наружных инженерных сетей и крыши главного корпуса Воронцовского дворца. В июне 2019 года сильный ветер снес временную кровлю, установленную строителями, из-за чего залы музея затопило дождем. К лету 2020 года работы так и не были окончены. В итоге контракт с подрядчиком расторгли, а российские власти аннексированного Крыма попытались через суд взыскать с компании неустойку.

Большую и Малую лестницы на гору Митридат «Меандр» взялся переделывать в 2018 году за 700 млн рублей. Каменные пролеты исторических лестниц убрали, грифонов увезли на хранение в музей, а вскоре выяснилось, что деньги расходуются не по назначению. За «нерациональное использование» 167 млн рублей был отстранен от должности замглавы Госкомитета по охране культурного наследия Крыма Александр Диденко. В 2019 году подрядчика, не уложившегося в оговоренные сроки, сменили. Реставрация закончилась только в 2021 году. За впустую потраченные «Меандром» деньги ответили чиновники городской администрации Керчи, на которых завели уголовные дела.

В сентябре 2018 года «Меандру» поручили за два года привести в божеский вид Исторический бульвар в Севастополе. Сумма контракта на этот раз составила 433 млн рублей. В перечень работ входило озеленение бульвара, замена плиточного и асфальтового покрытия и системы освещения, а также возведение площадки для театрализованных представлений. Подрядчику частями выплатили порядка 307 млн рублей, однако к началу 2020 года фактические работы были проведены на значительно меньшую сумму. На организацию-подрядчика завели уголовное дело, а контракт с ней расторгли. К декабрю 2021 года Исторический бульвар представляет собой жалкое зрелище: территория огорожена забором, пешеходные дорожки разрушены, повсюду ямы, груды земли, заросли сорняков. Возобновление работ запланировано на будущий год.

Проблемы регулярно возникали и на других объектах компании в Крыму. Но вишенкой на торте стало уголовное дело о хищении средств, выделенных еще несколько лет назад на реконструкцию Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. В сентябре прошлого года, через несколько дней после отстранения «Меандра» от реализации крымских проектов, суд в Москве арестовал генерального директора компании Елену Завадскую и бывшего заместителя гендиректора Евгения Ярмоша. Их обвинили в присвоении 191 млн бюджетных рублей, выделенных в качестве аванса за реставрационные работы. Саму фирму в конце концов объявили банкротом.

Под крылом министра

Период расцвета реставрационной компании «Меандр», зарегистрированной в 2007 году, пришелся на те годы, когда главой Министерства культуры РФ был Владимир Мединский. Чиновник возглавлял ведомство с 2012 по 2020 год, а сейчас работает помощником президента России. Согласно данным, собранным из сервисов раскрытия информации, за эти восемь лет «Меандр» получил около 200 государственных заказов на общую сумму 9,7 млрд рублей. Примерно четвертая часть контрактов – на 2,5 млрд рублей – была заключена в Крыму.

Формально проштрафившаяся фирма никак не аффилирована с Мединским, однако связь между ними можно обнаружить. В 2016 году «Меандр» взялся за реконструкцию севастопольского кинотеатра «Украина». За 102 млн рублей компания пообещала переделать обветшавший памятник архитектуры в современный выставочный центр. Подготовку к реставрации взяло на себя акционерное общество «Реставрационные компании». Предприятие выступило организатором и заказчиком конкурсов по проектированию и составлению сметы реставрации. Получив за свои услуги 8 млн рублей, компания передала объект «Меандру», который в марте 2016 года приступил к работам. В то же время на портале госзакупок было указано, что итоги конкурса по определению подрядчика были подведены только в апреле того же года. Почему «Меандр» занялся объектом до того, как формально выиграл тендер, ни севастопольские, ни федеральные чиновники внятно объяснить не смогли.

В этой связи интерес вызывает ОАО «Реставрационные компании», которое передало кинотеатр «Украина» «Меандру». По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), предприятие зарегистрировали в 2012 году, а в 2015 году приватизировали и реорганизовали. Это происходило при живом участии Министерства культуры РФ, которым тогда уже руководил Владимир Мединский. Председателем совета директоров компании в 2014–2016 годах был Андрей Аристархов – родной брат Владимира Аристархова, на тот момент первого заместителя министра культуры, близкого друга и партнера Владимира Мединского. С Владимиром Аристарховым у экс-министра культуры в 2000-х был совместный издательский бизнес. Именно Мединский пригласил Аристархова в министерство, когда возглавил его, – сначала советником, а потом первым замом.

С 2014 по 2016 год, пока «Реставрационными компаниями» руководил Андрей Аристархов, акционерное общество получило от государства контрактов на реставрацию на общую сумму 1,2 млрд рублей. Конфликт интересов настолько бросался в глаза даже депутатам Государственной думы, что Аристархов, замученный бесконечными депутатскими запросами и проверками и оскорбленный в лучших чувствах, в конце концов покинул свой пост.

Через «Реставрационные компании» прокачивались миллиарды казенных рублей. Часть из них передавалась дальше – фирмам вроде «Меандра». Интересно, что сам кинотеатр «Украина» накануне реставрации оказался под контролем автономной некоммерческой организации «Крымский военно-исторический центр», среди учредителей которой на тот момент значились министр Мединский и возглавляемое им Российское военно-историческое общество.

Мединского уже пригласили в следственные органы для дачи объяснений по делу о взятке, которую руководители «Меандра» якобы пытались дать Арине Новосельской. Об этом сообщил крымский общественный активист Александр Талипов со ссылкой на свои источники.

Не «Меандром» единым

Интересы Владимира Мединского и его партнеров обслуживала в Крыму целая сеть компаний. Напрямую с «Меандром» оказался связан еще один подрядчик из Петербурга, который также оставил по себе недобрую память на полуострове. Речь идет о строительной фирме «Гуар», успевшей отметиться в Крыму рядом уголовных дел и скандалов.

В 2018–2020 годах компания реставрировала здания Севастопольского художественного музея им. М.П. Крошицкого. Ничего хорошего из этого не получилось: были сорваны все мыслимые сроки, не расплатились с субподрядчиками и оставили объект в ужасающем состоянии. Работы выполнялись с нарушением технологий, и теперь здание стоит окруженное забором, всё в грибке и ржавчине. Потраченные непонятно на что десятки миллионов рублей канули в Лету.

Помимо Художественного музея «Гуар» занималась реконструкцией мемориального комплекса на Малаховом кургане (заработав на этом около 150 млн рублей), а также разрабатывала проекты реставрации кинотеатра «Родина» в Балаклаве, усадьбы «Максимова дача», Братского кладбища и других объектов. Единственным проектом, доведенным до логического завершения, стал Малахов курган, но качество работ вызвало нарекания у местных жителей. Сейчас «Гуар» проходит процедуру банкротства, а в судах разных инстанций зависло с десяток исков к компании от различных крымских учреждений, имевших деловые отношения с этим подрядчиком.

Согласно ЕГРЮЛ, учредителем ООО «Гуар» является Евгений Ярмош – тот самый человек, которого арестовали по делу о расхищении средств на реставрации петербургской консерватории и которого называют одним из бенефициаров «Меандра». В последнее время Ярмош всячески открещивался от «Меандра», но в 2016 году выступал в прессе как представитель компании.

На причастность Ярмоша к «Меандру» указывает еще и тот факт, что эта компания зарегистрирована по тому же адресу в Санкт-Петербурге (улица Профессора Попова, 23А), что и фирма «Еврогрупп СПб», в которой Ярмош выступает учредителем. Кстати, ООО «Еврогрупп СПб» тоже работало в Крыму. В 2019 году компания заказывала историко-культурную экспертизу Екатерининской мили в Бахчисарае – памятного знака, установленного в 1787 году в честь посещения дворца ханов Гераев русской императрицей. Делалось это в интересах «Меандра», чтобы компания могла заняться реставрацией объекта.

Закат империи

Долгое время «Меандр» и близкие ему компании работали в Крыму как ни в чем не бывало. Даже после того, как против них стали подавать судебные иски за срыв сроков и некачественное выполнение работ, они продолжали получать новые заказы от местных чиновников. Очевидно, решение о выборе подрядчика для реализации того или иного проекта принималось не на месте и не на основе прозрачных конкурсных процедур. Такое решение спускалось сверху: из Москвы давали четкое указание о том, кому должен достаться очередной подряд на сотни миллионов рублей. Иногда, как в случае с кинотеатром «Украина», компания начинала работать (ясное дело, не бесплатно) еще до того, как были соблюдены все необходимые формальности.

Подобная неразборчивость севастопольских и крымских чиновников впору объяснить протекцией, которую «Меандр», «Гуар» и другие получали в Министерстве культуры РФ. Беззаботное существование системы, благодаря которой из государственного бюджета утекали астрономические суммы, закончилось с уходом с министерского поста Владимира Мединского в 2020 году. После этого претензиям заказчиков к недобросовестному подрядчику наконец-то дали ход. С «Меандра» решили взыскать потраченные средства не только крымские государственные структуры, но и столичные заказчики, например, Государственный Эрмитаж в Петербурге или Музей современной истории в Москве.

Возможно, истцам удастся выбить из обанкротившейся фирмы часть средств, но глобально проблему это не решит. Культурно-исторические объекты надо кому-то реставрировать, хотя надежд на то, что это будет сделано с умом, с каждым годом все меньше.

«Как проходит реставрация памятников в Крыму, мне сложно говорить, я не вижу ее. Но вижу, как памятники разваливаются и никто ими не занимается. Мы даже предлагали свои услуги, но кругом один ответ: «Нет денег». Один из таких примеров – средневековый храм в селе Кудрино Бахчисарайского района. В Херсонесе сейчас в принципе никакой реставрации не ведется. При благоустройстве улицы Большой Морской [в Севастополе] также шарлатаны накосячили много: это и Таврическая лестница, и кинотеатр «Победа» [работы на которых проводились с нарушениями]. Какие-то пэтэушники поиздевались над [мемориальным обозначением] «Места плавучего моста через рейд в 1855 году». В общем, приезжают с материка какие-то бестолочи и портят все наши исторические и архитектурные памятники», – охарактеризовал ситуацию в беседе с Радио Свобода реставратор памятников каменного зодчества Анатолий Туманов.

Обкатанная «Меандром» схема осваивания бюджетных средств для российского Крыма не редкость. На десятках объектов по всему полуострову «внезапно» выясняется, что подрядчик оказался недобросовестным и деньги исчезли в неизвестном направлении. После того как ситуация становится достоянием общественности, с подрядной организацией расторгают договор, иногда заводят уголовное дело или даже снимают со своей должности какого-нибудь чиновника. Потом заново выделяются ассигнования, объявляется новый конкурс, побеждает новый подрядчик, который вскоре исчезает с деньгами, за что расплачивается очередной чиновник. И так повторяется много раз.

Самый хрестоматийный для Крыма пример – строительство комплекса очистных сооружений «Южные» в Севастополе. С 2014 года в городе сменилось уже несколько губернаторов, а на объекте стоимостью 6,7 млрд рублей – несколько подрядчиков, но очистные сооружения по сей день существуют только в виде проекта на бумаге.

Антон Меснянко

Оригинал этого материала: «Радио Свобода»*

* «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов)