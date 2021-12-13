Госсекретарь Блинкен – «безрассудные и агрессивные действия» России не останутся без ответа

США стремятся к «стабильным и предсказуемым» отношениям с Россией, однако вместе с союзниками ответят на возможные российские агрессивные действия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью NBC News. По словам Блинкена, на карту поставлена не только судьба Украины, но и основные правила поведения внутри международной системы.

С того момента как президент предупредил Владимира Путина, Путин — РФ — только усилил наступление. Он ужесточил тон. Поступают сообщения о том, что он направляет ещё больше войск, сил военного подкрепления, к границе. Неужели он не слушает?

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Увидим в ближайшие дни и недели. Послушайте, Чак, президент дважды ясно заявил президенту Путину в ходе переговоров в Женеве несколько месяцев назад, а затем на этой неделе во время видеоконференции, в которой я принимал участие, что нашим явным предпочтением будут стабильные, предсказуемые отношения с Россией. Но если РФ продолжит предпринимать безрассудные и агрессивные действия, мы ответим, причём не только мы, но и союзники и партнёры в мире. Именно поэтому я был на мероприятиях НАТО неделю назад и поэтому я здесь, на встрече G7.



И я думаю, что люди должны понять: Украина — это важно и мы твёрдо привержены её суверенитету и территориальной целостности. Но здесь на карту поставлено нечто ещё большее — основные правила поведения внутри международной системы. Правила, которые устанавливают, что одно государство не может силой устанавливать границы другого государства, не может диктовать другому государству его выбор, внешнеполитические решения и то, с кем себя ассоциировать, и не может оказывать влияние на другие государства.



Это именно то, что пытается отстаивать Россия. И если это останется безнаказанным, то вся система, обеспечивающая стабильность, предотвращающая начало войны, окажется под угрозой. Вот почему это так важно. Именно поэтому президент очень чётко разговаривает с президентом Путиным.

Дата выхода в эфир 12 декабря 2021 года.