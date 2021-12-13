 

В Харькове сообщили о подозрении семерым мужчинам, устроившим драку с полицейскими

13.12.2021, 12:30, Новости дня
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Руководитель окружной прокуратуры Эдуард Новиков рассказал, что 11 декабря около 22.30 полицейские прибыли на улицу Героев Труда, где произошел конфликт. 

“Семь мужчин не реагировали на требования полицейских и оказывали им сопротивление. Пять полицейских получили телесные повреждения”, – отметили в сообщении.

Для фигурантов планируют избрать меру пресечения.

Фото: khar.gp.gov.ua
Контекст:

11 декабря в Киевском районе Харькова произошла потасовка, о которой люди сообщили в полицию. Участники драки оказали сопротивление прибывшему экипажу патрульных.

Полиция задержала семерых граждан в возрасте от 19 до 50 лет, им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, совершенные группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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