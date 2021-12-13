 

“Понятно, почему Валерий голову потерял”, “Сочно, мощно”. Джанабаева крупным планом показала голую грудь

13.12.2021, 12:30, Новости дня
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Видео начинается с крупного плана обнаженной груди певицы.

“Уже придумали в чем встречать Новый год? А важно ли это для вас?” – написала артистка. 

“Понятно почему Валерий голову потерял”, – написали фолловеры. 

“Ох уже это ГВ [грудное вскармливание], – отреагировали поклонники. 

“Сочно, мощно. Грудь вы зря так увеличили. Живет отдельно от вашей утонченной фигуры”, – прокомментировали ролик пользователи сети.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Контекст:

Джанабаева была участницей “ВИА Гры” с 2004 года по ноябрь 2012-го. В 2014 году вышла замуж за Меладзе.

Пара воспитывает двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). В апреле 2021 года у них родилась дочь Агата.

От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной артист развелся в январе 2014 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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