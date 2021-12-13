 

В три раза: на фоне роста цен в Москве подскочил спрос на элитную недвижимость

13.12.2021, 12:22, Разное
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Аналитики замечают серьезный рост цен на первичном и вторичном рынках недвижимости в России. Особенно этот эффект заметен в крупных городах, в частности – в Москве. Из-за этого начинает проседать и спрос на жилье, поскольку остается не так много людей, которым оказывается по карману приобретения квартир по новым расценкам.

Однако есть такие сегменты рынка, которых подобного рода проблемы касаются в минимальной степени. Так, как показали исследования специалистов компании Skolkovo Realty, к ноябрю 2021 года спрос на элитную недвижимость в столице сократился всего на 0,1% по сравнению с октябрем того же года.

При этом спрос за 11 месяцев 2011 года оказался в целом в три раза выше, чем спрос за тот же временной промежуток 2019 года. Настоящий ажиотаж творился на рынке квартир премиум-класса до февраля. После этого произошло некоторое проседание спроса, однако он до сих пор заметно выше, чем был в доковидные годы.

О причинах подобной динамики на рынке элитной недвижимости Москвы не сообщается. Отметим, ранее Дни.ру писали о заметном росте цен на первичном рынке недвижимости. Выяснилось, что для того, чтобы накопить на квартиру-студию площадью в 20 квадратных метров в новостройке москвичу, получающему порядка 100 тысяч рублей, понадобится порядка пяти с половиной лет при условии, что откладывать он будет все свои деньги.



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