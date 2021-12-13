 

Раскрыты возможные мотивы устроившего взрыв в Серпуховском монастыре

13.12.2021, 12:22, Разное
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Ученик православной гимназии при Введенском Владыченском женском монастыре в Серпухове регулярно подвергался травле со стороны педагогов. Об этом рассказала одна из учениц образовательного учреждения.

По словам девушки, учителя неоднократно устраивали 18-летнему Владиславу Струженкову выговоры и необоснованно занижали ему оценки. Ученица добавила, что с предвзятым отношением преподавателей сталкивались и многие другие дети, включая ее саму, сообщает Ura.ru.

Напомним, что в понедельник утром Стриженов пронес на территорию монастыря самодельное взрывное устройство и привел его в действие. По предварительным данным, пострадали около семи человек, а сам преступник скончался от полученных травм.



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