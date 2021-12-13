Раскрыты возможные мотивы устроившего взрыв в Серпуховском монастыре

Ученик православной гимназии при Введенском Владыченском женском монастыре в Серпухове регулярно подвергался травле со стороны педагогов. Об этом рассказала одна из учениц образовательного учреждения.

По словам девушки, учителя неоднократно устраивали 18-летнему Владиславу Струженкову выговоры и необоснованно занижали ему оценки. Ученица добавила, что с предвзятым отношением преподавателей сталкивались и многие другие дети, включая ее саму, сообщает Ura.ru.

Напомним, что в понедельник утром Стриженов пронес на территорию монастыря самодельное взрывное устройство и привел его в действие. По предварительным данным, пострадали около семи человек, а сам преступник скончался от полученных травм.