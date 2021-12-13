Сын Елены Яковлевой удалил с лица татуировку с изображением гроба

Денис Шальных впервые показал лицо после удаления татуировки с изображением гроба. Сын знаменитой актрисы признался, что удаление тату было более болезненно, чем его нанесение.

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных появился на шоу “Звезды сошлись”, где он пояснил о том, как избавился от татуировки с изображением гроба. Он также сообщил, что принял решение свести вообще все тату со своего лица, хоть удаление всего одного элемента было болезненным и напоминало ощущение, как будто “царапают лицо”. Известная актриса поддержала сына и гордится его поступком.

Однако все не так радужно, как может показаться. После процедуры удаления Дениса Шальных ждало осуждение бывших единомышленников. Все началось с угроз в соцсетях, а закончилось дракой с подкараулившими его у дома поклонниками субкультуры, от которой молодой человек решил отказаться. Как результат: заплывший глаз и несколько синяков.

Но даже эти события, по словам Дениса Шальных, не способны вернуть его на прежний путь и заставить отказаться от принятого ранее решения.

Источник: www.ntv.ru