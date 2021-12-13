Задержанная сторонница «М.К.У.» назвала лидера украинской неонацистской группы

Подозреваемая в участии в украинской неонацистской группировке «М.К.У.» заявила, что сожалеет о своем участии в ней, об этом она сказала в опубликованном ФСБ видео.

«Я являлась модератором в сообществе «М.К.У.», приняла около пяти заявок людей в эту группу по указаниям Егора Краснова. Сожалею об этом очень сильно на самом деле, потому что сейчас понимаю, что это могло подвергнуть опасности окружающих людей», – сообщила задержанная в ролике, опубликованном ФСБ, передает РИА «Новости».

Имя задержанной не раскрывается.

Другой задержанный уточнил, что проживающий на Украине Краснов – это действующий лидер «М.К.У.».

Также в ролике показаны кадры задержания участников группировки у них в домах. У части подозреваемых нашли оружие, нацистскую литературу, а также нацистские знамена.

В понедельник ФСБ задержала в 37 российских регионах 106 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.», двое из них подозреваются в подготовке нападений на образовательные учреждения.

В числе задержанных сторонников организации установлено трое администраторов интернет-сообществ данной организации, пропагандировавших по указанию Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции.