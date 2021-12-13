 

«Единая Россия» выступила за получение сертификатов о вакцинации иностранными вакцинами

13.12.2021, 12:12, Новости дня
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Граждане, привитые иностранными вакцинами, смогут получить сертификаты на полгода в случае их взаимного признания странами, соответствующее предложение поступило от партии «Единая Россия».

Вице-премьер Татьяна Голикова, отвечая на вопрос депутата Марии Бутиной на встрече с думской фракции ЕР, пояснила, что сертификаты будут выдавать после ПЦР-тестирования.

«Мы ведем переговоры с иностранными государствами, с Европейским союзом о взаимном признании сертификатов – у них это санитарные, зеленые, как угодно. У нас сертификат о вакцинации. При соответствующем взаимном признании может осуществляться взаимное беспрепятственное передвижение и регистрация», – приводятся слова вице-премьера в Telegram-канале «Единой России».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на положительное решение по взаимному признанию Россией и ЕС сертификатов о вакцинации от коронавируса в обозримой перспективе.



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