«Единая Россия» выступила за получение сертификатов о вакцинации иностранными вакцинами

Граждане, привитые иностранными вакцинами, смогут получить сертификаты на полгода в случае их взаимного признания странами, соответствующее предложение поступило от партии «Единая Россия».

Вице-премьер Татьяна Голикова, отвечая на вопрос депутата Марии Бутиной на встрече с думской фракции ЕР, пояснила, что сертификаты будут выдавать после ПЦР-тестирования.

«Мы ведем переговоры с иностранными государствами, с Европейским союзом о взаимном признании сертификатов – у них это санитарные, зеленые, как угодно. У нас сертификат о вакцинации. При соответствующем взаимном признании может осуществляться взаимное беспрепятственное передвижение и регистрация», – приводятся слова вице-премьера в Telegram-канале «Единой России».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на положительное решение по взаимному признанию Россией и ЕС сертификатов о вакцинации от коронавируса в обозримой перспективе.