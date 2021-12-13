Скандалы: Реноватор всея Руси

На чём зарабатывает вице-премьер Марат Хуснуллин

Развитие агломераций и жилищное строительство, создание дорожной сети к портам Азово-Черноморского бассейна, ремонт и строительство дорог в Крыму – совокупный бюджет этих амбициозных проектов составляет несколько десятков триллионов рублей. И все их курирует один человек – вице-премьер правительства Марат Хуснуллин. За последние 20 лет вице-премьер совершил сразу несколько головокружительных карьерных взлётов.

С должности куратора строительной отрасли Татарстана он пересел сначала в кресло вице-мэра Москвы, а потом занял свой нынешний пост в кабмине.

Деятельность Марата Хуснуллина не раз подвергалась резкой критике и становилась объектом журналистских расследований. Однако до настоящего времени чиновнику странным образом удаётся избегать серьёзных проверок со стороны правоохранителей. Более того, количество и масштабы курируемых им проектов и соответственно объёмы денежных потоков, проходящих через него, год от года продолжают только расти.

Крымский дебют

Буквально на днях Марат Хуснуллин утвердил дорожную карту по привлечению 1 трлн рублей инвестиций в развитие Крыма, главным куратором которого он стал в начале 2020 года. Документ предполагает развитие туристической отрасли, строительство новых гостиниц и санаториев, а также реновацию территории полуострова.

Напомним, что утверждённые проекты по развитию региона также предполагают ремонт и строительство дорог. Только в этом году на эти цели в регионе запланировано истратить 20 млрд рублей. Одним из самых масштабных и амбициозных проектов в этой области является строительство трассы «Таврида». Минувшим летом в ходе инспектирования работ Хуснуллин поручил сдать последний участок трассы раньше срока. «Я могу сказать, что подрядчик ВАД – один из лучших. И когда я дал поручение закончить раньше контрактного срока, это не просто так. Они имеют такую возможность, опыт, знания», – заявлял в конце июля Хуснуллин. Только вот жители полуострова оптимизма вице-премьера не разделяют. Несколько недель назад в блогосфере начали появляться сообщения о том, что 9-километровый участок свежепостроенной трассы уже успел деформироваться. На обочине асфальт сползает вместе с грунтом. Самые серьёзные провалы непосредственно на дорожном полотне спешно латают, однако вдоль проезжей части дефекты продолжают проступать. По мнению некоторых специалистов, появление подобных дефектов есть следствие грубых технологических нарушений.

В этой связи заявления о надёжности подрядчика ВАД выглядят как минимум странно. Возникает вопрос: почему вице-премьер не поручил провести элементарную проверку качества трассы? Особенно учитывая планы закончить проект досрочно.

Впрочем, с АО «ВАД» Марат Хуснуллин сталкивается не первый раз. Компания также является подрядчиком по строительству третьего этапа скоростной платной автомагистрали М12 Москва – Казань. И вообще ВАД, бенефициаром которой является миллиардер Валерий Абрамов, начавший заниматься дорожным строительством ещё в 90-е, в госзаказах не новичок. Не так давно компания также получила очередной подряд на ремонт улично-дорожной сети Симферополя.

Всё в семью

Покровительство отдельным компаниям было фирменным управленческим стилем Марата Хуснуллина ещё в бытность его руководителем строительной отрасли Татарстана. Самый известный эпизод того времени связан с ОАО «Татстрой». В 2008 году в Казани работала программа социальной ипотеки, и заказ на строительство 100 тыс. квадратных метров в рамках неё получила компания «Татстрой». Кроме того, девелопер участвовал в строительстве нефтеперерабатывающего завода «Танеко» в Нижнекамске, объектов технопарка «Химград», а также возводил микрорайоны в Казани и Осинове.

Примечательно, что, будучи в должности министра строительства республики, Марат Хуснуллин в то время входил также и в совет директоров «Татстроя» по праву «золотой акции». В 2010 году, когда Хуснуллин перебрался в Москву, дела у «Татстроя» резко покатились под гору. Компания перестала получать госконтракты, пережила несколько реорганизаций, а потом и вовсе перестала существовать.

Весьма показательна и история ООО «Авердикс», просуществовавшего с 2006 по 2011 год. Фактически его роль сводилась к скупке контрольных пакетов акций строительных и коммунальных фирм Татарстана. В британском реестре компаний за 2008 год значится, что 51% российской Averdix Ltd принадлежит британской фирме Averdo Property Management Limited. Директором последней с 2005 по 2010 год, предположительно, являлась мать Марата Хуснуллина, британская подданная Роза Хуснуллина. По странному стечению обстоятельств свою должность г-жа Хуснуллина покинула за три месяца до назначения сына на работу в мэрию Москвы.

На сегодня, по данным СМИ, Роза Хуснуллина является единственным акционером АО «Управляющая компания «АКТИВиСТ». В управлении этого АО находятся три закрытых паевых инвестиционных фонда (ЗПИФ): «Рост Девелопмент», «ИАРТ Девелопмент» и «Рост Недвижимость».

Кстати, основным пайщиком «Рост Девелопмента» является дочь Марата Хуснуллина, 29-летняя Алина Киреева (в девичестве – Хуснуллина). У неё также есть собственный бизнес в сфере недвижимости. В 20 лет Алина купила долю в гостинице «Чистополь» в Татарстане, а также стала владелицей земельных участков. Сельхозугодья она выкупила у компании «Инвест Плюс», которая до 2014 года принадлежала её матери и бывшей жене Марата Хуснуллина Лилии Харисовой. Сегодня компания находится в процессе ликвидации, а часть земель стоимостью почти 100 млн рублей перешла в компанию «ИК Инвестор». Фирма эта, похоже, также не чужая семье Хуснуллиных – ей принадлежит доля в охотхозяйстве сына вице-премьера Альберта Хуснуллина.

Общая стоимость активов, находящихся в ЗПИФах, управляемых «АктивиСТом», по экспертным оценкам, составляет порядка 1,3 млрд рублей. Пайщики фонда тоже все свои. Так, например, пайщиками «ИАРТ Девелопмент» числятся Ипотечное агентство Республики Татарстан и «Лучшая инвестиционная компания». Примечательно, что Ипотечное агентство было создано по решению правительства республики, а Марат Хуснуллин одно время даже занимал там должность председателя совета директоров. Возглавлял агентство друг Хуснуллина по университету в Лондоне – Андрей Симаков.

В 2020 году после того, как г-н Хуснуллин стал вице-премьером, стремительный взлёт случился в бизнесе его сына Альберта Хуснуллина. В декабре прошлого года Альберт решил создать в Татарстане агрохолдинг «Чистополье». У АО «Холдинговая компания «Чистополье» имеется три дочерние структуры – ООО «Рыбно-Слободское ХХП», ООО «Клинфилд» и ООО «Чистополье Рассвет Агро». По итогам прошлого года прибыль первой компании выросла в тысячи (!) раз – с 58 тыс. рублей до 18 млн! Стоимость активов агрохолдинга может составлять порядка 1,1 млрд рублей, а общая площадь принадлежащих ему земель около 20 тыс. гектаров.

Агрессор градостроительства

За последний год влияние Марата Хуснуллина в строительной отрасли выросло ещё больше. Так, весной этого года правительство представило стратегию «Агрессивное развитие инфраструктуры» до 2030 года, куратором которой является Хуснуллин. Документ предполагает создание и развитие в стране 41 агломерации, в которых будет построено более 200 млн квадратных метров жилья. По данным Forbes, на реализацию проекта может быть выделено более 22 трлн рублей. Фактически речь идёт о проведении масштабной реновации во всей стране.

Учитывая связи и влияние Хуснуллина и его семьи на девелоперский бизнес, можно предположить, что львиная доля финансовых потоков потечёт через «нужные» компании. Причём похоже, что контроль за реализацией проекта Хуснуллин будет осуществлять единолично. Летом вице-премьер также стал куратором Росреестра – отныне ведомство будет подчиняться ему напрямую. По информации «Ведомостей», ключевой задачей кураторства Хуснуллина будет являться наращивание градостроительного потенциала. Также, по информации из секретариата Хуснуллина, предполагается вовлечение в оборот земельных участков и объектов недвижимости.

Одним словом, реализация стратегии по агрессивному развитию инфраструктуры обещает стать настоящим золотым дном.

Татьяна Нижегородская