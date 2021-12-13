 

Тайваньского министра отключили от трансляции на саммите за демократию

13.12.2021, 11:43, Новости дня
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Видеотрансляцию отключили, оставив только аудио. Источники агентства утверждают, что это сделали по указанию Белого дома.

Источники отмечают, что Белый дом был обеспокоен тем, что отделение Тайваня от Китая на показанной карте может рассматриваться как противоречие с политикой Вашингтона о “едином Китае”, которая избегает занимать конкретную позицию относительно того, является ли Тайвань частью КНР.

Госдепартамент заявил, что “путаница” по поводу совместного использования экрана привела к отключению включения Тан, назвав это “честной ошибкой”.

Контекст:

Островное государство Тайвань заявило об отделении от Китая в 1949 году после гражданской войны и имеет широкие коммерческие и неформальные связи со многими странами, однако лишь 15 государств признают его правительство как независимое. Пекин не признает Тайвань суверенным государством и считает его своей отколовшейся провинцией.

Вскоре после того, как в США к власти пришел президент Джо Байден, Тайвань заявлял о крупном вторжении китайских боевых самолетов на свою территорию, сообщал BBC. Эксперты считают, что таким образом власти Китая хотели проверить уровень поддержки администрацией Байдена островного государства.

Власти Китая предупредили новую администрацию США и Тайвань о том, что признание Штатами независимости острова будет означать войну.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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