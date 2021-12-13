“Это слишком, так нельзя”. Мишина рассказала, почему рассталась с Эллертом

“У нас были прекрасные отношения, было много плюсов, но, конечно, были и минусы. У нас были ссоры, постоянные эмоциональные всплески, я понимала, что это слишком, так нельзя. Я ощущала себя очень плохо. Мы – эмоциональные люди, я просто понимала, что мы заблудились и нет выхода. Я поняла, что не могу больше существовать в этих отношениях, мне больно, мне очень неприятно”, – сказала она.

Мишина отметила, что считает свое решение о расставании с Эллертом правильным.

“Не знаю, как мы будем существовать дальше, будем ли мы вместе, или нет, но на это время – мы приняли такое решение”, – подчеркнула Мишина.

Актриса призналась, что они ссорились в основном из-за ее работы.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube

Контекст:

Мишина и Эллерт стали парой благодаря первому сезону шоу “Холостячка” на СТБ в конце 2020 года. Выбор Мишиной в пользу Эллерта в финале шоу вызвал в сети возмущение. Избранника актрисы публично раскритиковала в том числе и украинская певица Оля Полякова.

16 июля 2021 года Мишина сообщила о разрыве отношений, не уточнив при этом, о ком идет речь. Пользователи сети предположили, что она говорит об Эллерте. “Мы больше не пара, это мое окончательное решение”, – написала тогда артистка, а недавно избранник актрисы удалил из своего микроблога ее фото.

27 ноября Эллерт заявил, что они с Мишиной расстались.

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