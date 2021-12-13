“Девушка из порно”. Рианна показала голое тело в развратной позе

“Просто дикарка! Не связывайся с королевой”, – говорится в подписи.

Рианна позировала лежа, держа руку между разведенными ногами.

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Публикация от Rihanna * (@rihannaofficlal)

“Девушка из порно”, – прокомментировал подписчик 2021year_world.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

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