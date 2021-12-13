 

Собянин рассказал о городских катках с искусственным льдом

13.12.2021, 11:34, Разное
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Градоначальник отметил, что поначалу были сомнения, стоит ли открывать катки в условиях пандемии. “Но в конечном счете, подхватить вирус на улице сложнее, чем в помещении. А лишний заряд бодрости и хорошего настроения зимой гораздо нужнее, чем летом. Поэтому и в прошлом, и в нынешнем зимних сезонах мы не стали закрывать катки”, – написал мэр.

Самый большой каток Москвы работает на ВДНХ. Он расположился на Главной аллее и площади у фонтанов “Дружба народов” и “Каменный цветок”.

В этом году катку в Парке Горького исполнилось 90 лет. В свой юбилей он получил название “Зеркальный” – так его именовали до 1960 года. В парке заливаются аллеи, можно покататься мимо заснеженных деревьев.

Крупный каток залит и в Таганском парке. Кроме того, впервые каток появился на площадке фестиваля “Путешествие в Рождество” по адресу улица Теплый стан, владение 16. Для оформления выбран яркий “купеческий” стиль.

В новом парке “Яуза” открылось сразу три катка. Они расположена на улицах Заповедная и Бажова, а также в Лазоревом проезде.

Катки есть в каждом районе Москвы. Путь до них у большинства горожан занимает не более 10-15 минут, отметил Собянин.

Мэр сообщил, что при подходящих погодных условиях всю зиму будут работать более тысячи хоккейных коробок во дворах и на школьных стадионах. В следующих постах градоначальник пообещал рассказать о лыжных трассах и склонах Москвы.

“Не лишайте себя радости движения. Оно приносит здоровье и бодрость в долгие зимние вечера”, – обратился Собянин к москвичам.

Ранее мэр рассказал об украшении столицы к Новому году. Атмосферу приближающегося праздника на городских улицах создают более четырех тысяч световых конструкций.



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