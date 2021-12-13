 

Более 29 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

13.12.2021, 11:34, Разное
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Свыше 29,5 тысячи человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за последние сутки. Соответствующие данные привели специалисты российского оперативного штаба по коронавирусу.

По информации специалистов, суточный прирост заболевших составил
29 558
человек. За то же время выздоровел 28 561
и скончался 1 121
человек. Таким образом, общее количество заразившихся ковидом с начала пандемии в нашей стране составило
10 046 454 человека, вылечить удалось
8 769 916
человек, а число летальных исходов достигло
290 604, сообщает телеканал “360”.

Коронавирус в России сегодня чаще всего по-прежнему выявляют в Москве. Число новых случаев COVID-19 в столице составило 2894, выздороветь удалось 3016 инфицированным, однако 84 пациента скончались. На второе место по заболеваемости вновь вышла Московская область, где зафиксировали 1999 случаев заражения, 2147 выздоровлений и 61 случай смерти. Тройку антилидеров замыкает Санкт-Петербург с 1968 зараженными, 687 вылеченными и 60 умершими пациентами, передает “Радио 1”.

Однако медленное снижение заболеваемости – не единственная угроза. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в страну активно проникает новый штамм коронавируса “омикрон”. Его выявили у 16 из 177 вернувшихся из-за рубежа россиян, пишет RT.



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