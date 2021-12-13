Более 29 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

Свыше 29,5 тысячи человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за последние сутки. Соответствующие данные привели специалисты российского оперативного штаба по коронавирусу.

По информации специалистов, суточный прирост заболевших составил

29 558

человек. За то же время выздоровел 28 561

и скончался 1 121

человек. Таким образом, общее количество заразившихся ковидом с начала пандемии в нашей стране составило

10 046 454 человека, вылечить удалось

8 769 916

человек, а число летальных исходов достигло

290 604, сообщает телеканал “360”.

Коронавирус в России сегодня чаще всего по-прежнему выявляют в Москве. Число новых случаев COVID-19 в столице составило 2894, выздороветь удалось 3016 инфицированным, однако 84 пациента скончались. На второе место по заболеваемости вновь вышла Московская область, где зафиксировали 1999 случаев заражения, 2147 выздоровлений и 61 случай смерти. Тройку антилидеров замыкает Санкт-Петербург с 1968 зараженными, 687 вылеченными и 60 умершими пациентами, передает “Радио 1”.

Однако медленное снижение заболеваемости – не единственная угроза. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в страну активно проникает новый штамм коронавируса “омикрон”. Его выявили у 16 из 177 вернувшихся из-за рубежа россиян, пишет RT.