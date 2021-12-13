 

О чём думают бабы в шубах? – Личное мнение

13.12.2021, 11:30, Разное
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Я обожаю зиму — она открывает суть женщин. Помните, как Красная королева, зловеще ухмыляясь, говорила, что зима близко?

Она, видимо, тоже знала, как некоторые инстграмные дамочки наденут шубы и меховые шапки, чтобы было тепло и красиво.


Фото: Соцсети

Дамы считают себя важными и красивыми. Но этого мало — они, вы не поверите, некоторые из них размышляют.

Знаете, о чём? О радостном.

Зимой, как считают многие, можно одеться красиво. В их понимании — красиво, потому что шуба и красота в канун 2022 года несовместимы.

Но любят зиму они не только за шубы, а потому что можно: а) реже мыться, бэ) надеть толстые рейтузы, и вэ, как следствие пункта бэ, перестать ухаживать за собой.

Не замечали, что зимой намного больше женщин, которые даже подмышки не бреют? Не говоря уж обо всём остальном.

А что, считают они, световой день короче! Когда приду домой, сниму шубу, а яркий свет заменит гирлянда с ёлочки. Глядишь, в полутьме никто и не заметит, что ноги с щетиной.

Но это — ошибка, конечно. Причём, фатальная для личной жизни.

Летом она вся такая воздушная в сарафане. Окружающие клюют на образ, а потом — зима пришла.

Вы думаете, что муж/любовник не заметят ваши волосистые части? Если и не заметят, то нащупают их — можете не сомневаться!

Или унюхают — это я про подмышки. Извините, не удержалась сказать неприятную правду.

Пользоваться бритвой для удаления излишнего оволоснения тела можно и нужно в… В Арктике? На необитаемом острове? В глухой тайге?

Ну, хорошо — там можно. Но если вы живёте в городе, будьте уже любезны, ради уважения к себе, к своему телу, к мужу и коллегам, всё-таки решить проблему современными методами — лазерной эпиляцией.

Филиалы клиники Эпилас доступны по всей Москве и в Питере. Посмотрите, какая вам ближе, и запишитесь уже туда!

Процедура быстрая — хоть перед, хоть после работы. И даже в обеденный перерыв сможете заскочить.

У Эпилас открылся новый центр на Курской. Место — хорошее, посмотрите, где он.

Если рядом работаете или живёте — быстро туда. Всё новое, свежее, стерильное — я заезжала и одобряю.

Тут, кстати, есть и детская зона — это актуально для мам, им есть, где оставить на время процедуры ребёнка!

Три-пять сеансов, растянутых на пару месяцев и всё — получайте гладкое тело во всех местах!

Впрочем, уже после первого сеанса вы останетесь без лишней растительности. Остальные сеансы нужны, чтобы добить вторую-третью очередь волос, и этим избавиться от волосатости на долгие годы.

Самые новые лазерные аппараты. Дипломированные врачи-дерматологи. Тут легко, безопасно и спокойно можно избавиться от проблемы!

Не будьте устарелыми бабами в шубах. Никакая одежда не сможет замаскировать неухоженность — в это только бабки в деревне могли верить. И то — лет сто назад.

Это очень страшно, поверьте, когда снимая шубу, вы выглядите, будто всё ещё в ней.

Зимой настоящая женщина не забивает на свою внешность. Напротив, пользуясь ей, решает эстетические проблемы!

С уважением к труду косметологов клиники рекомендую профессионалов сети центров косметологии Epilas!

За что вы любите зиму? Я — за то, что сейчас есть время подготовиться к лету!

Источник: Лена Миро



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