О чём думают бабы в шубах? – Личное мнение

Я обожаю зиму — она открывает суть женщин. Помните, как Красная королева, зловеще ухмыляясь, говорила, что зима близко?

Она, видимо, тоже знала, как некоторые инстграмные дамочки наденут шубы и меховые шапки, чтобы было тепло и красиво.



Фото: Соцсети

Дамы считают себя важными и красивыми. Но этого мало — они, вы не поверите, некоторые из них размышляют.

Знаете, о чём? О радостном.

Зимой, как считают многие, можно одеться красиво. В их понимании — красиво, потому что шуба и красота в канун 2022 года несовместимы.

Но любят зиму они не только за шубы, а потому что можно: а) реже мыться, бэ) надеть толстые рейтузы, и вэ, как следствие пункта бэ, перестать ухаживать за собой.

Не замечали, что зимой намного больше женщин, которые даже подмышки не бреют? Не говоря уж обо всём остальном.

А что, считают они, световой день короче! Когда приду домой, сниму шубу, а яркий свет заменит гирлянда с ёлочки. Глядишь, в полутьме никто и не заметит, что ноги с щетиной.

Но это — ошибка, конечно. Причём, фатальная для личной жизни.

Летом она вся такая воздушная в сарафане. Окружающие клюют на образ, а потом — зима пришла.

Вы думаете, что муж/любовник не заметят ваши волосистые части? Если и не заметят, то нащупают их — можете не сомневаться!

Или унюхают — это я про подмышки. Извините, не удержалась сказать неприятную правду.

Пользоваться бритвой для удаления излишнего оволоснения тела можно и нужно в… В Арктике? На необитаемом острове? В глухой тайге?

Ну, хорошо — там можно. Но если вы живёте в городе, будьте уже любезны, ради уважения к себе, к своему телу, к мужу и коллегам, всё-таки решить проблему современными методами — лазерной эпиляцией.

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Впрочем, уже после первого сеанса вы останетесь без лишней растительности. Остальные сеансы нужны, чтобы добить вторую-третью очередь волос, и этим избавиться от волосатости на долгие годы.

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Не будьте устарелыми бабами в шубах. Никакая одежда не сможет замаскировать неухоженность — в это только бабки в деревне могли верить. И то — лет сто назад.

Это очень страшно, поверьте, когда снимая шубу, вы выглядите, будто всё ещё в ней.

Зимой настоящая женщина не забивает на свою внешность. Напротив, пользуясь ей, решает эстетические проблемы!

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За что вы любите зиму? Я — за то, что сейчас есть время подготовиться к лету!

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