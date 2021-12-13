Диетолог Караева предупредила о риске отеков из-за молочных продуктов

Врач-диетолог Ирина Караева рассказала, как нужно бороться с отеками. Оказалось, что их способно провоцировать употребление молочных продуктов.

Очень многие люди жалуются на повышенную отечность, но в попытках решить проблему идут по неправильному пути. Ирина Караева заявила, что в первую очередь важно исключить из рациона молочные продукты. Спровоцировать отеки могут сливки, молоко и даже сыр. Их лучше заменить продуктами, не содержащими лактозы. При этом ни в коем случае не нужно отказываться от воды.

Самой большой ошибкой при отеках считается отказ от употребления обычной воды. Организм нуждается в жидкости, поскольку нужно пополнять водный баланс. Часто отеки и вовсе возникают из-за обезвоживания. Решить проблему поможет корректировка рациона и нормальный режим сна. Если человек будет пользоваться данными советами, то отеки пропадут через две недели.

Вред приносят продукты с содержанием сахара и глютена. Последний чаще всего содержится в хлебе и мучных изделиях. От данных продуктов также желательно отказаться, пишет портал iReactor.