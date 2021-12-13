За время пандемии у трети россиян изменились доходы

За время пандемии COVID-19 у трети россиян изменились привычные доходы. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели специалисты медиахолдинга Rambler&Co.

В проведенном исследовании приняли участие почти 2,5 миллиона человек. Среди респондентов 60% – мужчины, 40% – женщины. Средний доход поменялся у 31% участников, четверть их них заявила о переоценке ценностей. 11% познакомились с новыми людьми, 7% – пришлось сменить место жительство, 6% – работать по совершенно новой профессии, 15% – изменили семейный статус. На крупные покупки решились только 5% опрошенных.

Почти 50% участников социологического исследования убеждены, что жизнь разделилась на «до» начала пандемии COVID-19 и «после», 53% не ощутили на себе жизненные изменения. 42% респондентов убеждены, что на их личные дела никак не влияют факторы внешней среды. Вводимые COVID-ограничения не отразились на 27% участниках. В то же время для осуществления задуманных планов 15% людей ждут окончания пандемии, пишет портал Newinform.