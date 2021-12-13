Мнение: Пощечина шахматному миру

Станет ли Ян Непомнящий изгоем?

По мере того, как шахматный матч на первенство мира, так скоропостижно скончавшийся у всех на глазах («жил грешно и умер смешно» – это точно про него) – отдаляется в область преданий, зрители и болельщики начинают приходить в себя от шока, а их ступор понемногу сменяется недоумением и гневом. «Что же это, черт подери, такое было?!» – вот главный вопрос, который начинает постепенно овладевать сознанием шахматных масс.

И не зря. Потому что с этим матчем в Дубае, в окружении странных людей в чалмах и белых халатах, всё как с российской вакциной, не к ночи будь помянута: аналогов нет. Бывало, конечно, что претендент или чемпион проигрывали несколько партий подряд; но никогда – в таком стиле, бодро раздавая фигуры и пешки противнику в духе начинающего кандидата в мастера. Как-то всегда считалось, что «матч на первенство мира», пусть и всего лишь по шахматам – мероприятие серьезное, которое само по себе исключает легкомыслие. И вот нате вам… Все когда-то бывает в первый раз.

Честно говоря, теперь, когда пыль осела, наибольшую жалость во всей церемонии вызывает, как ни странно… Магнус Карлсен, норвежский «викинг», в очередной раз подтвердивший свое звание. Казалось бы – его-то чего жалеть? Матч выиграл с разгромным счетом, сохранил «корону», получит свой миллион-полтора долларов «призовых» от тех же шейхов… Но – есть одно «но». Пожалуй, Магнус как раз первый осознал, под какую подставу он угодил и в каком дурацком положении оказался. Я только этим могу объяснить его поведение на финальной пресс-конференции – когда он сначала выдал дежурные фразы насчет того, что «матч был тяжелый», «борьба была нелегкая», а потом вдруг заявил, что «я победил, потому что лучше претендента играю в шахматы».

Вообще-то шахматы – не бокс, игра интеллигентная или по крайней мере прикидывается таковой. Тут такого типа заявления (да еще практически в лицо, ведь Непомнящий сидел рядом) как-то не приняты. Да и звучат они в адрес только что поверженного противника (который, наверно, расстроен) немного по-хамски. В общем, по форме – орёр! Который, однако, никого почему-то не возмутил, и даже российские оголтелые «патриоты», которые всегда за «своих» и крайне болезненно воспринимают любые поношения от «врагов», тут почему-то промолчали, «не заметили», видимо.

В чем дело? Да дело в том, что чемпионом (который, по идее, должен был бы чувствовать себя счастливым и расслабленным) двигала откровенная досада – и, как ни странно, такая же досада (только еще не до конца осознанная) уже охватывала и всех остальных участников шоу, включая и поклонников претендента. Все чувствовали, что их немного обманули, но пока боялись себе признаться, как и в чем.

УЖЕ понимал, видимо, лишь слегка озверевший Карлсен. Как обычно бывает в таких случаях, он выдал в утвердительном ключе как раз то, что ему самому казалось наиболее сомнительным: как ни крути, а матч как раз НЕ показал, что Магнус играет в шахматы лучше Яна; матч показал, что претендент более-менее нормально играл лишь в первой половине матча (которая закончилась вничью) – а вот во второй части он просто откровенно валял дурака.

Счет, понятно, на табло – но в шахматы ведь играют не только ради счета. Это футбольные сборники могут состоять исключительно из таблиц – от шахматных турниров и матчей остаются партии, которые потом любители всего мира годами и столетиями разбирают, анализируют и восхищаются. В матче же Карлсен – Непомнящий «нормальными» оказались лишь две партии – вторая и шестая. Все остальное, особенно последние – это какой-то треш и шлак. Кошмар.

В итоге озверение Магнуса и его пинок поверженного соперника становятся понятны: игра претендента, по большому счету, дискредитировала сам матч на первенство мира, превратив его в какой-то площадной фарс, «прикол». Выиграв в «прикольном» матче, Магнус отчасти девальвировал свою собственную «корону» – она тоже стала немного напоминать колпак шута. И он это осознал первым.

А сейчас понемногу начинает доходить и до всех остальных. Сползает налет навязшей в зубах «политкорректности», и хочется уже называть вещи своими именами. Прежде всего – почему Непомнящий сыграл ТАК? Во время матча это было принято объяснять некой «слабой нервной системой» претендента. Вот такой он, говорили нам, нежный, хрупкий. Просто снежинка, а не человек! Проиграл один раз – и всё: расклеился, рассыпался, «развалился». Весь, бедняга, в переживаниях, никак не может оправиться от удара, давайте его поймем и простим… Правда, само поведение Яна после первого проигрыша (а потом второго и третьего-четвертого, там «перерывчик небольшой») никак не подтверждало этих домыслов насчет «тяжелейшего нервного срыва»: Янчик был весел, общителен, улыбался, шутил впопад, упорно (хотя и с брянским произношением) отвечал на все вопросы по-английски.

Позволю себе сказать вслух то, о чем многие уже и так догадались. Разгадка поведения Яна во второй части матча не имеет отношения к какому-то «нервному срыву», коего на самом деле не было и в помине. Правда, ради описания его состояния придется применить не совсем научный (и даже на вид не вполне приличный), но тем не менее крайне точный «термин», который хорош уже тем, что его поймут все, а не только высоколобые профессора психологии. Янчик, говоря попросту, «забил». Вот и всё.

Играл-играл, потом понял, что дело как-то не идет, потом еще и проиграл партию, в которой много-много раз мог сделать ничью, а то и выиграть. После этого понял, что все происходящее уже абсолютно не прикалывает, и попросту забил.

Забил – многогранное слово. Крайне важное в психологии 21 века. Про него даже не сказать, какая оно часть речи. По виду – глагол, по сути – существительное, поскольку описывает не действие, а состояние. Человек в состоянии «забил» ведет себя точно как Ян: со скучающим видом делает то, что в голову взбредет. Естественно, часто «ляпает». Поступает невпопад. Плачет на свадьбе, смеется на похоронах. Да что там – кто из нас сам не бывал в состоянии «забил»? Кто не видел людей в состоянии «забил», например – на работе, причем такие бывают как среди подчиненных, так и среди начальников? Не зря ведь и одно из самых популярных пожеланий ближнему среди русских людей – «да ладно, забей!»

Жена ушла? – Забей! С работы выгнали? – Забей! Отдал все деньги телефонным мошенникам? – Да ладно, забей сто раз!

Мы просто не привыкли, что кто-то следует завету «забей» на матче на первенство мира. Почему-то считалось, что на таком уровне «забей» не подходит, что там принято «упираться» (менее популярный, но тоже ходовой глагол).

А вот Ян – и это самое поразительное – упираться как раз не стал от слова «совсем». И лично я – пусть кто-то и обвинит меня в паранойе – не могу не разглядеть в этом следы «Новой нормальности».

Это ведь глубоко символично. Ян – символ нового мира, приходящего на смену старому. Именно Ян, а не Магнус. Символ мира, в котором не принято НАПРЯГАТЬСЯ. Почему новое поколение смотрит Тик-Ток, а в клипах смена кадра должна происходить не реже чем в 3 секунды? Да потому что долго смотреть – напряжно. А толстые книги?! Кто нынче читает толстые книги? Причина та же – напряжно.

При этом – нет, нельзя сказать, что «новые люди» ВООБЩЕ не способны на длительное усилие! Еще как способны, но… если увлечены. Тот же Ян, вообще-то, ДО Матча был известен в шахматном мире как раз тем, что был способен рассчитывать за доской 14-ходовые комбинации и вообще славился очень острым тактическим зрением, с ним все боялись идти в осложнения – очень, собака, зорок! А на матче – зевал двухходовые «вилки» и дал поймать своего слона. Почему? Да забил потому что. Увлечение прошло, стало скучно. Все, у кого есть дети, прекрасно знают, как оно бывает.

Представляете матч на первенство мира двух таких янов? Если вдруг обоим надоест – они за доской такое станут творить, такие «поддавки» устроят, что старики-ценители «шахматной красоты» на себе все волосы повырывают от досады.

Как сказал некогда великий Эрик Бёрн: «Люди понимают, что все происходящее вокруг есть игра, лишь тогда, когда кто-то нарушает ее правила». Есть еще мудреный термин «деконструкция» – это как раз то, что Ян сделал с самой идеей «матча за мировую корону». Но мне это уже лень объяснять.